CONSEJO DE DESARROLLO DEL CESFAM CARLOS IBÁÑEZ IMPULSA NORMALIZACIÓN DEL RECINTO Y ADVIERTE POR CRECIENTE DEMANDA DE ATENCIÓN PRIMARIA

La organización busca reunir a juntas de vecinos, clubes deportivos y agrupaciones de adultos mayores para respaldar las gestiones ante las autoridades y avanzar hacia la construcción de un nuevo establecimiento.

Más de 14 mil personas se encuentran actualmente inscritas en el CESFAM Carlos Ibáñez, una cifra que, de acuerdo con el Consejo de Desarrollo del establecimiento, da cuenta del crecimiento sostenido que ha experimentado el territorio durante los últimos años y de la necesidad de avanzar en una infraestructura acorde a la actual demanda de atención primaria.

La situación fue abordada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde participaron el presidente del Consejo de Desarrollo del CESFAM Carlos Ibáñez, Daniel Oyarzo, y el tesorero de la organización, Dante Escobar. Ambos representantes dieron a conocer parte de la hoja de ruta que han definido desde la conformación de la actual directiva y detallaron las gestiones que están realizando para conseguir mejoras en infraestructura, equipamiento y prestaciones de salud.

Según explicó Oyarzo, uno de los principales objetivos de la organización es avanzar en la denominada normalización del CESFAM, una demanda que, aseguró, se arrastra desde hace más de dos décadas.

“Son varios ejes, principalmente, como decía antes, es la normalización del CESFAM, llevamos más de 20 años la comunidad solicitando que se construya un CESFAM que sea acorde con la cantidad de población que tenemos, nosotros tenemos más de 14.000 percapitados”, señaló.

El dirigente recordó que el territorio que atiende el establecimiento se ha expandido considerablemente con el crecimiento urbano y periurbano de Punta Arenas, abarcando sectores que van desde Centeno, Allende y el río Las Minas hacia el sector del Andino, además de nuevos loteos y sectores residenciales.

“Hay muchas organizaciones que funcionan en ese territorio, entonces nosotros coordinamos a todas esas organizaciones en vista de poder captar cuáles son las inquietudes, las molestias, las necesidades que tienen en materia de salud, con atención primaria de salud con el CESFAM y planteárselas a la dirección del CESFAM”, explicó.

Una infraestructura que no ha crecido al mismo ritmo

Oyarzo sostuvo que el aumento de usuarios no ha ido acompañado de un desarrollo equivalente de la infraestructura del establecimiento. En ese sentido, recordó que durante años el recinto ha tenido que adaptarse mediante ampliaciones y la instalación de estructuras modulares.

“Lo que abarcaba el CESFAM Carlos Ibáñez en años anteriores ha crecido exponencialmente. Lo que abarcaba el CESFAM Carlos Ibáñez en años anteriores hasta población el Pingüino, loteo del Mar, actualmente ya sector Andino, periurbano”, indicó.

A juicio del presidente del Consejo de Desarrollo, el establecimiento ha sido uno de los que menos ha avanzado en materia de infraestructura frente al crecimiento de la población.

“Precisamente eso es lo que sentimos nosotros como comunidad y lo que nos han hecho saber también los mismos usuarios”, afirmó.

En este contexto, el Consejo de Desarrollo también manifestó su preocupación por el futuro de los módulos instalados en dependencias vinculadas al antiguo CESFAM 18 de Septiembre, infraestructura que actualmente permite atender a usuarios de distintas prestaciones.

De acuerdo con Escobar, una reunión sostenida con el director del Servicio de Salud, Ricardo Contreras, permitió conocer que el eventual desarme de estas estructuras significaría dejarlas inutilizables.

“Nosotros obtuvimos una reunión a través organizada por la Unión Comunal de Consejo de Desarrollo con el director de servicio, don Ricardo Contreras, quien nos informó de que estos modulares, de ser digamos desarmados, quedan completamente inutilizados. No se podría volver a instalar nuevamente en otro lugar”, relató.

El dirigente agregó que, además, no existiría actualmente un espacio disponible para reinstalar los módulos, por lo que el Consejo de Desarrollo busca que se encuentre una solución que permita compatibilizar las necesidades de la comunidad educativa con las de los usuarios que actualmente reciben atención en dichas dependencias.

“Esa inversión que se realizó para instalar esa clínica que nosotros ya estamos considerando sería superior a los 3.000.000 de dólares, unos 3.000 y tantos millones de pesos que se perderían totalmente”, sostuvo Escobar.

Según explicó, actualmente los módulos prestan atención a más de 3.500 pacientes vinculados a prestaciones como fibromialgia, trastorno del espectro autista y salud mental, entre otras.

“Ahí se están atendiendo a más de 3.500 pacientes de lo que son fibromialgia, TEA y también de salud mental”, afirmó.

Convocatoria a las organizaciones del territorio

Frente a este escenario, el Consejo de Desarrollo está convocando a las organizaciones sociales del territorio a participar de una reunión que se realizará este sábado, a partir de las 18:00 horas, en la sede de la Junta de Vecinos del Pingüino, ubicada en Pedro Bórquez con Augusto Lutz.

La invitación está dirigida a juntas de vecinos, clubes deportivos, clubes de adultos mayores, delegados de edificios y otras organizaciones que forman parte del territorio de cobertura del CESFAM.

“Lo que vamos a solicitar es una mejora en la atención de la salud para toda la comunidad”, explicó Oyarzo, quien agregó que uno de los objetivos es reunir respaldo ciudadano para las gestiones que se están realizando ante las autoridades.

En paralelo, el Consejo de Desarrollo ha comenzado a solicitar audiencias mediante la Ley de Lobby con distintas autoridades, instancia en la que esperan presentar las firmas y el respaldo de las organizaciones que adhieran a la demanda por la normalización del establecimiento.

“Nos urge que comience ya a visualizarse lo que es la normalización para que entienda bien la comunidad, la construcción de un nuevo CESFAM en un espacio adecuado, que dé la satisfacción de esta demanda creciente que es salud primaria en Magallanes”, enfatizó Escobar.

Para la organización, la construcción de un nuevo recinto no solamente permitiría responder al crecimiento de la población del sector, sino que también contribuiría a descongestionar otros centros de atención primaria y reducir la presión sobre el Hospital Clínico de Magallanes.

Proyectos para mejorar la atención y llegar al territorio

Junto con la demanda por infraestructura, el Consejo de Desarrollo se encuentra impulsando una serie de proyectos destinados a mejorar la experiencia de los usuarios y fortalecer las prestaciones que actualmente entrega el CESFAM.

Oyarzo explicó que una de las primeras iniciativas apuntó a mejorar las condiciones de espera de los pacientes, mediante la postulación a recursos para adquirir sillas acolchadas, aunque debieron adecuar el proyecto a las exigencias sanitarias.

“Una de las primeras cosas que determinamos como directiva de mejorar como gestión para colaborar con el CESFAM, ir a mejorar la experiencia del usuario desde que llega hasta que sale”, señaló.

También se encuentra entre las iniciativas la adquisición de un electrocardiógrafo móvil, con el propósito de fortalecer los operativos de salud que se realizan fuera del establecimiento.

La idea es aumentar las prestaciones directamente en los barrios y sectores que forman parte del amplio territorio de cobertura del CESFAM Carlos Ibáñez.

“Feria de la salud u operativos de salud en el territorio. Ya se realizó uno en el Andino, que es parte del territorio que comprende el CESFAM”, explicó Oyarzo.

El dirigente señaló que uno de los objetivos de estas actividades es reforzar la prevención y acercar los controles médicos a la comunidad, especialmente considerando las dificultades de acceso que presentan algunos sectores.

En ese ámbito, mencionó la situación del programa de salud cardiovascular, que actualmente cuenta con cerca de 1.900 personas, de las cuales alrededor de 1.200 presentan diabetes.

“Entonces, en base a eso fueron los proyectos que presentamos a ENAP, al Gobierno Regional, al 8% de Social para canastas saludables que van a ser, digamos, coordinadas por la nutricionista”, detalló.

Transporte y acceso a la salud

Otra de las iniciativas que se encuentra en elaboración busca abordar las dificultades de traslado que enfrentan usuarios del sector Andino y otras zonas alejadas del área urbana.

Oyarzo explicó que existen sectores donde no hay transporte público suficiente para facilitar el desplazamiento de los pacientes hacia el CESFAM, particularmente para personas con movilidad reducida.

“Queremos adquirir un vehículo que pueda trasladar a los usuarios y las usuarias que tienen de poca movilidad o que no tienen, por ejemplo, el sector del Andino no tiene transporte mayor ni menor, no hay colectivos ni micros que lleguen para allá”, explicó.

El Consejo de Desarrollo espera presentar esta iniciativa a la Embajada de Japón, junto con otros proyectos que están siendo preparados para distintas instituciones y fuentes de financiamiento.

Autogestión para financiar proyectos

Uno de los desafíos que enfrenta la organización es el financiamiento de las iniciativas que está impulsando. Escobar explicó que el Consejo de Desarrollo no cobra cuotas a sus integrantes y tampoco cuenta con una sede propia que pueda arrendar para generar recursos.

Por esta razón, han recurrido a actividades de beneficio y colaboraciones de empresas y comercios locales.

Entre las iniciativas se encuentra una rifa que será sorteada el 8 de septiembre, desde las 19:00 horas, con números a un valor de mil pesos. La actividad contempla diversos premios aportados por empresas y establecimientos de la ciudad.

La recaudación permitirá cubrir parte de los copagos requeridos por proyectos que ya fueron adjudicados o que se encuentran en proceso de implementación.

“Nosotros no tenemos sede para organizar cosas, no cobramos cuota a nuestros asociados, así que conseguimos con algunas empresas que nos ayudaran”, explicó Escobar.

Desde el Consejo de Desarrollo recalcaron que las distintas acciones forman parte de una estrategia destinada a fortalecer la atención primaria y, al mismo tiempo, generar una mayor participación de las organizaciones sociales en las decisiones relacionadas con la salud del territorio.

En esa línea, reiteraron el llamado a participar de la reunión de este sábado, donde esperan comenzar a articular un respaldo transversal a la demanda por una nueva infraestructura para el CESFAM Carlos Ibáñez.

“Nos vamos a reunir, esperamos ahí a todas las juntas de vecino, clubes de adulto mayor, clubes deportivos del sector para que apoyemos, hagamos fuerza común para lograr desarrollar mejor la salud en el sector”, concluyó Oyarzo.





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