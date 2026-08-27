MÁS DE 200 ESTUDIANTES PARTICIPARON EN LA OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICA EN LA UMAG

Más de 200 estudiantes de unos 15 colegios y liceos de la Región de Magallanes participaron el sábado 22 de agosto en la Prueba Nacional de la 38° Olimpiada Nacional de Matemática 2026, realizada en dependencias de las facultades de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Magallanes (UMAG).

El certamen, organizado por la Sociedad de Matemática de Chile, busca incentivar el interés por esta disciplina y detectar estudiantes con talento matemático, a través de pruebas que evalúan habilidades como la comprensión de problemas, el razonamiento, el cálculo, la intuición geométrica y algebraica y la capacidad de establecer relaciones.

La jornada regional fue coordinada por el académico del Departamento de Matemática y Física de la UMAG, Álvaro Mella Parra, quien valoró el aumento en la participación y la incorporación de una nueva categoría.

"Es la 38ava versión de la Olimpiada de Matemática. Cuadriplicamos el número de participantes debido a que se abrió una nueva categoría", explicó Mella, destacando además la presencia de estudiantes provenientes de Porvenir, Punta Arenas y Puerto Natales, de establecimientos particulares, subvencionados y municipales.

La competencia contempla tres niveles según la edad de los participantes: menor, medio y mayor. La ampliación de las categorías permitió incorporar a estudiantes más pequeños, generando nuevas oportunidades para acercarse a la disciplina desde edades tempranas.

Para el académico, esta instancia también representa una oportunidad de vinculación entre la Universidad y las comunidades escolares. "Nos da satisfacción poder seguir incentivando, motivando a los estudiantes para que participen en estas competencias, buscando la profundidad de la matemática, que es una ciencia hermosa", señaló.

"La presencia de estudiantes provenientes de Porvenir, junto con los participantes de Punta Arenas, permite relevar el alcance regional de la Olimpiada y el esfuerzo que realizan estudiantes, profesores y familias para participar. Otro aspecto importante es la diversidad de establecimientos representados", agregó Mella.

En esa línea, destacó que la actividad permite acercar a niños, niñas y jóvenes a las posibilidades que ofrece la educación superior. "También permite acercarnos a los estudiantes desde una etapa más temprana, desde cuarto básico hasta cuarto medio", agregó.

Una experiencia más allá de los resultados

Para los estudiantes, participar en la olimpiada representa también una oportunidad para medirse, compartir y descubrir nuevas experiencias.

Faustino Rondón, estudiante del Liceo San José y participante por primera vez, comentó que decidió inscribirse porque "las matemáticas siempre han sido algo que me ha gustado y me ha llamado la atención y esta experiencia significa una forma de probarme a mí mismo para saber cuál es mi nivel y cómo estoy preparado para la vida".

En tanto, Antonella Bravo, estudiante de sexto básico de la Escuela Elba Ojeda Gómez, resumió parte de la experiencia señalando: "Se siente raro venir para hacer una prueba y estar entre muchos niños de otros colegios".

De igual manera, la docente Marcela Álvarez Martínez, también de la Escuela Elba Ojeda Gómez, comentó que, "lo importante es que vivan la experiencia, que la disfruten, que sepan lo que significa estar en una universidad, que compartan con chiquillos de otros colegios; todos están nerviosos y ansiosos. Es una experiencia inigualable para ellos y para mí también como profesora".

Desde los establecimientos educacionales, el foco también está puesto en motivar a los estudiantes y acercarlos a una disciplina que muchas veces genera aprensiones.

Héctor Ojeda, profesor de la Escuela Alberto Hurtado, explicó que esta fue la primera participación del establecimiento y que decidieron sumarse principalmente para incentivar a sus estudiantes. "Más que competir es el gusto a la matemática", afirmó, agregando que buscan que los escolares comprendan que esta disciplina "no es solamente suma, resta, multiplicación, división y en realidad es el pensamiento lógico lo que uno empieza a trabajar acá".

Por su parte, Diego Torres, profesor de Matemática del Colegio Alemán de Punta Arenas, destacó la experiencia acumulada por el establecimiento en el certamen. "Llevamos ya varios años participando, alrededor de 10 y hemos tenido varios clasificados a la final nacional", señaló.

El docente también resaltó el componente humano de la competencia, indicando que, además del desafío matemático, "une mucho a los chicos de regiones, ya que ellos comparten, tienen la misma experiencia de viajar a Santiago y conocerse y, bueno, a partir de la matemática también forman lazos de amistad".

Una mirada similar tiene el estudiante Joaquín Penén, del mismo establecimiento, quien ya había participado en la competencia y logró clasificar anteriormente a la instancia nacional en Santiago. "A mí me gustó porque es una muy linda experiencia y más para alguien de Punta Arenas", señaló.

El joven destacó la importancia de aumentar la representación regional en las siguientes etapas del certamen: "Me parece que hay que seguir dando empeño para así ser más notoria la participación de las regiones, eso sería muy bueno".

Para Álvaro Mella, ese espíritu resulta fundamental. "Los estudiantes participan entre distintos colegios, pero siempre recordando que la competencia es consigo mismo y tratando de que esa relación sea sana", sostuvo.

En este sentido, el académico indicó que "esta actividad contribuye a posicionar a la UMAG como un espacio regional para el desarrollo, promoción y difusión de la matemática, así como para el encuentro entre estudiantes y profesores interesados en esta disciplina".

Los resultados para la Final Nacional estarán el próximo mes, mientras la final nacional se desarrollará en Santiago, entre el 22 y 24 de octubre.