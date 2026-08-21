REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL PARTICIPA EN FERIA PREVENTIVA EN LICEO POLITÉCNICO CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ

En el Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez de Punta Arenas se realizó la Feria Preventiva Escolar, actividad que contó con el apoyo del equipo de convivencia escolar del recinto y a la cual se sumó el Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, a través del trabajo que se está llevando cabo con la comunidad escolar, en el marco del Plan Comunal de Seguridad Pública de Punta Arenas.

La actividad contó con la presencia del director del establecimiento, Manuel Méndez Staub, su equipo directivo y encargados de convivencia escolar. En la ocasión, Méndez agradeció a las instituciones que se hicieron presentes, entre las que se encontraban el Cecosf Sandra Vargas, Senadis, Programa Espacios Saludables de la Corporación Municipal de Punta Arenas, Armada, Fuerza Aérea, Ejército y Carabineros de Chile quienes se hicieron presentes con efectivos de las unidades del GOPE, SIAT y la Oficina de Integración "Carabineros - Comunidad de Magallanes" (MICC).

El Servicio de Reinserción Social Juvenil se sumó a la iniciativa con la instalación de un stand de atención ciudadana en coordinación con la Unidad OIRS, en el cual los estudiantes pudieron acceder a folletería institucional y solicitar detalles sobre la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA).

Adicionalmente, se pudo difundir el trabajo que se realiza en Mediación Penal Adolescente y el avance de esta modalidad en la región, al ser un proceso voluntario que busca resolver de manera colaborativa el conflicto generado a partir de un delito que no tuvo consecuencias graves, como una alternativa al juicio penal.

El director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, César Montiel, destacó el despliegue de la unidad OIRS, valorando los espacios de diálogo con estudiantes. "Estas iniciativas nos llevan directamente a la comunidad, a conversar con los jóvenes, a escuchar sus consultas y resolver sus dudas, no sólo para prevenir conductas de riesgo, sino para que aprendan el valor de la responsabilidad ciudadana y el respeto por su entorno. La prevención temprana es la herramienta más efectiva para anticiparse a la comisión de un delito", señaló.

La feria reunió a más de 200 estudiantes de 1ro a 4to medio de las especialidades de Mecánica Automotriz, Electricidad, Secretariado, Administración, Servicios de Turismo, Servicios de Alimentación Colectiva y Servicios Hoteleros, quienes pudieran recorrer los stands instalados. La jornada concluyó con un momento de agradecimiento y la entrega de un diploma por parte del director del establecimiento a cada institución participante.