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4 de octubre de 2026

PORVENIR PARTICIPÓ EN FIT 2026 Y PRESENTÓ LA RUTA DEL FUEGO

​La iniciativa binacional contempla un recorrido de 1.800 kilómetros por la Isla Grande de Tierra del Fuego, conectando destinos de Chile y Argentina.

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La Municipalidad de Porvenir participó en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2026), realizada en Buenos Aires, Argentina, donde se presentó oficialmente la Ruta del Fuego, una propuesta turística que busca conectar destinos chilenos y argentinos de la Isla Grande de Tierra del Fuego.

La iniciativa contempla un recorrido de aproximadamente 1.800 kilómetros que reúne atractivos naturales, patrimonio histórico y cultural, y las comunidades de ambos países. La propuesta busca posicionar a Tierra del Fuego como un destino turístico compartido para visitantes nacionales y extranjeros.

La presentación contó con representantes de Río Grande y Tolhuin, por Argentina, y de Porvenir, Timaukel y Primavera, por Chile. La participación de estas localidades apunta a fortalecer la coordinación entre ambos países para promover los atractivos del territorio fueguino.

En representación de la Municipalidad de Porvenir asistió Nicole Velásquez Ruiz, integrante de la Unidad de Cultura, Turismo y Museo, junto a Jorge Guic Zolezzi, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Timaukel. La presencia de la comuna se concretó mediante una invitación del Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR).

La participación en la feria da continuidad al trabajo de promoción turística desarrollado por Porvenir durante el último año, con énfasis en su historia, identidad y atractivos. La presentación de la Ruta del Fuego busca ampliar la visibilidad de la isla como un territorio que puede recorrerse a través de una oferta turística integrada entre Chile y Argentina.


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