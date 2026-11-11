SUBSECREARIO GABRIEL UGARTE EXPLICA ALCANCES DE LA CASEN 2026 Y LLAMA A LOS HOGARES SELECCIONADOS A PARTICIPAR EN MAGALLANES

La aplicación de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2026 ya está en marcha en todo el país, con el objetivo de actualizar los antecedentes que permiten conocer las condiciones de vida de la población y medir los niveles de pobreza por ingresos y multidimensional. En la Región de Magallanes, el proceso contempla visitar a poco más de 2.200 hogares, como parte de una muestra nacional que considera alrededor de 75 mil viviendas.

Así lo explicó el subsecretario de Evaluación Social, Gabriel Ugarte, durante una entrevista realizada este miércoles 11 de noviembre en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, instancia en la que entregó detalles sobre el desarrollo de esta nueva versión de la encuesta, la importancia de la participación ciudadana y las medidas de seguridad implementadas para identificar a los encuestadores.

El trabajo de campo comenzó el 1 de noviembre y se prolongará hasta el 31 de enero de 2027. Para cumplir con la cobertura regional, se desplegaron 43 encuestadores, quienes estarán a cargo de visitar las viviendas seleccionadas y recopilar información directamente de sus residentes.

Los encuestadores pertenecen a la Universidad de Chile y utilizan chaquetas o poleras azules con el logotipo de la institución. Además, cuentan con credenciales que incorporan un código QR para verificar su identidad. Las personas pueden comprobar los antecedentes de quienes realizan las visitas a través del sitio web oficial casen2026.cl.

Las visitas se desarrollan de lunes a domingo, entre las 10:00 y las 20:00 horas, con flexibilidad para coordinar los horarios según la disponibilidad de los hogares. En determinados casos podría ser necesaria una segunda visita para completar información o realizar labores de supervisión.

Uno de los aspectos centrales de la aplicación de CASEN es la colaboración de las familias seleccionadas, considerando que se trata de una encuesta basada en una muestra representativa y no de un levantamiento universal como el Censo.

Esto significa que cada hogar participante representa también a otros hogares de características similares dentro de su comunidad. Por esa razón, la participación de las personas seleccionadas resulta fundamental para que los resultados reflejen adecuadamente las condiciones sociales y económicas de la población.

La encuesta busca recopilar información que permita conocer la situación de los hogares en distintas áreas, entre ellas ingresos laborales, pensiones y otras fuentes de recursos; educación, salud, empleo, vivienda, conectividad digital, cohesión social, redes de apoyo y labores de cuidado.

Los datos son registrados mediante dispositivos electrónicos y se encuentran protegidos por normas de confidencialidad. La información recopilada se utiliza exclusivamente con fines estadísticos y no tiene como propósito asignar beneficios sociales ni modificar los antecedentes del Registro Social de Hogares.

Durante la entrevista, Ugarte también abordó las diferencias entre la Encuesta CASEN y el Registro Social de Hogares (RSH), dos instrumentos que suelen generar confusión entre la ciudadanía debido a que ambos recopilan antecedentes socioeconómicos.

Sin embargo, cumplen funciones distintas. Mientras el Registro Social de Hogares permite apoyar la identificación de personas y familias para la asignación de beneficios y programas sociales, CASEN tiene como finalidad medir y caracterizar las condiciones de vida de la población mediante una muestra representativa.

Por lo mismo, participar en la encuesta no implica ingresar o modificar información en el Registro Social de Hogares, ni tampoco determina directamente el acceso a prestaciones estatales. Su principal aporte es entregar información estadística para evaluar la realidad social del país y orientar el diseño de políticas públicas.

La CASEN 2026 también considera la actualización de la metodología utilizada para medir la pobreza, proceso que se desarrolló a partir del trabajo de una comisión presidencial durante 2024 y 2025, cuyos resultados metodológicos fueron dados a conocer a comienzos de 2026.

Entre los cambios se encuentra la incorporación de nuevas dimensiones para analizar las condiciones de vida de las personas, incluyendo aspectos relacionados con la conectividad digital y las labores de cuidado. Estos elementos permiten ampliar la mirada sobre las carencias que pueden afectar a los hogares, más allá de sus ingresos económicos.

La medición contempla tanto la pobreza por ingresos como la pobreza multidimensional. Esta última considera distintas dimensiones del bienestar y permite identificar situaciones de vulnerabilidad que no necesariamente se expresan en los recursos monetarios disponibles.

Respecto de la realidad regional, el subsecretario señaló que Magallanes presenta niveles de pobreza inferiores al promedio nacional, aunque persisten dificultades que deben ser consideradas en el análisis de las condiciones sociales.

Entre los desafíos identificados se encuentran la informalidad laboral, las dificultades para acceder a un empleo, el subempleo y la falta de redes de apoyo social. Estos factores pueden incidir en la calidad de vida de las personas y en las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan determinados hogares.

Otro de los puntos abordados fue la situación de niños, niñas y adolescentes, grupo etario que presenta una mayor exposición a la pobreza a nivel nacional. De acuerdo con los antecedentes entregados durante la entrevista, aproximadamente uno de cada cuatro menores de 18 años vive en condiciones de pobreza en el país, mientras que en Magallanes la proporción de niños y adolescentes que reside en hogares en situación de pobreza por ingresos alcanza cerca del 14%.

La información recopilada durante esta nueva aplicación permitirá actualizar estos indicadores y observar cómo han evolucionado las condiciones socioeconómicas de la población, tanto a nivel nacional como regional.

Una vez finalizado el trabajo de campo, el próximo 31 de enero de 2027, comenzará la etapa de procesamiento, revisión y análisis de los datos recopilados. Este proceso contempla el apoyo de organismos especializados, entre ellos la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que colaboran en los procedimientos de cálculo y estimación de los indicadores de pobreza.

La publicación de los resultados oficiales está prevista para el segundo semestre de 2027. Posteriormente, las bases de datos estarán disponibles para instituciones públicas, investigadores y académicos, con el propósito de facilitar nuevos análisis sobre la situación social del país.

La información obtenida mediante CASEN constituye uno de los principales insumos para evaluar las condiciones de vida de la población, identificar brechas y orientar las decisiones relacionadas con las políticas sociales. En ese contexto, la participación de los hogares seleccionados en Magallanes será fundamental para contar con un diagnóstico actualizado de la realidad regional.

Participación de los hogares es clave para obtener resultados representativosDiferencias entre CASEN y el Registro Social de HogaresNueva metodología incorpora conectividad digital y labores de cuidadoDesafíos sociales en Magallanes y situación de niños y adolescentesResultados se conocerían durante el segundo semestre de 2027

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