TALLERES, ATENCIÓN INTEGRAL Y ACTIVIDADES RECREATIVAS: EL TRABAJO DEL CENTRO DIURNO REFERENCIAL EN PUNTA ARENAS

El Centro Diurno Referencial de Punta Arenas está reforzando su trabajo de atención y vinculación comunitaria, invitando a las personas mayores de la comuna a conocer sus dependencias y participar en las distintas actividades que desarrolla. Así lo dieron a conocer Nicolás Soto Cárdenas, coordinador sociocomunitario; Daniela Meléndez Igor, psicóloga; y Nicole Guerrero, TENS, durante su participación en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, emitido este martes 10 de noviembre.

El establecimiento es parte de un programa financiado por el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), orientado a entregar atención integral a personas mayores de 60 años que presentan dependencia leve o moderada. Su capacidad alcanza los 90 usuarios y, desde el 3 de agosto de 2026, la Fundación Revivir está a cargo de su operación.

El modelo de atención contempla intervenciones de seis meses, período durante el cual cada participante recibe acompañamiento de un equipo multidisciplinario. Una vez finalizado ese ciclo, se realiza una evaluación para determinar si corresponde extender la atención por otros seis meses o avanzar hacia el egreso, permitiendo que nuevas personas puedan acceder a un cupo.

Atención integral y acompañamiento personalizado

El Centro Diurno cuenta con un equipo de 12 integrantes, compuesto por profesionales y técnicos de distintas áreas, entre ellos kinesiólogos, terapeutas, fonoaudiólogo, nutricionista, psicóloga, trabajador social, enfermera, TENS y personal administrativo y de apoyo.

El trabajo se desarrolla mediante un Plan de Atención Individual, que permite identificar las necesidades de cada persona mayor y organizar las intervenciones de acuerdo con sus condiciones y objetivos. La labor no se limita a la atención física, sino que también considera aspectos emocionales, sociales y familiares.

En este contexto, el acompañamiento psicológico cumple un papel relevante, especialmente en el fortalecimiento de la salud mental, la generación de vínculos y el apoyo tanto a los usuarios como a sus familias y cuidadores. La intervención busca reconocer las particularidades de cada persona, promoviendo su autonomía, bienestar y participación en las actividades cotidianas.

Talleres comunitarios abiertos a las personas mayores

Junto con la atención dirigida a quienes forman parte del programa, el Centro Diurno Referencial desarrolla talleres comunitarios destinados a ampliar las oportunidades de encuentro, recreación y participación de las personas mayores de Punta Arenas.

Entre las actividades disponibles se encuentra el taller de amigurumi, programado para los lunes entre las 10:00 y las 11:30 horas; yoga, que se realiza los miércoles; y las actividades de musicoterapia y gerontogimnasia, contempladas para los viernes a las 11:30 horas.

Una de las características de estos espacios es que no requieren cumplir con el proceso de postulación establecido para ingresar como usuario permanente del Centro Diurno. Las personas mayores interesadas pueden acercarse para inscribirse o participar directamente el día de la actividad, según la disponibilidad y organización de cada taller.

La iniciativa busca generar instancias de socialización, mantener activas las capacidades físicas y cognitivas y favorecer la construcción de redes entre quienes participan.

Requisitos para ingresar al programa

Las personas interesadas en acceder a una atención como usuarios del Centro Diurno Referencial deben tener 60 años o más, contar con un Registro Social de Hogares igual o inferior al 60% y presentar un certificado que acredite una condición de dependencia leve o moderada.

Para iniciar el proceso se solicita una fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados, además de los antecedentes que permitan acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

La documentación puede entregarse en las oficinas de SENAMA, ubicadas en Sarmiento 916, esquina Lautaro Navarro; a través de Ventanilla Única; o directamente en las dependencias del Centro Diurno Referencial, en avenida Frey 0862.

Es importante distinguir que estos requisitos corresponden al ingreso al programa de atención integral y no a la participación en los talleres comunitarios, que mantienen una modalidad de acceso más abierta.

Actividades recreativas y vinculación con el entorno

El trabajo del Centro Diurno también contempla actividades fuera de sus dependencias, con salidas recreativas y de vinculación territorial. Entre los lugares visitados se encuentran Fuerte Bulnes, la Costanera y Zona Franca, experiencias que permiten a los participantes compartir en otros espacios de la ciudad y fortalecer su integración social.

Además, el equipo proyecta ampliar la difusión del programa mediante visitas a clubes de personas mayores, con actividades informativas y recorridos por las instalaciones. Estas acciones están previstas para comenzar después del 15 de noviembre.

La estrategia también considera acercamientos puerta a puerta en distintos sectores de Punta Arenas, entre ellos la población 18 de Septiembre y el barrio Prat, con el propósito de entregar información sobre los servicios disponibles y facilitar que más personas conozcan las alternativas de participación.

Las actividades y novedades del Centro Diurno Referencial también se difunden a través de su cuenta de Instagram, identificada como @cdr.revivir.p.arenas.

De esta manera, el Centro Diurno Referencial busca fortalecer su presencia en la comunidad, tanto mediante la atención especializada a personas mayores con dependencia leve o moderada como a través de talleres y actividades que promueven la participación, el bienestar y un envejecimiento activo en Punta Arenas.





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