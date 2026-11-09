9 de noviembre de 2026
MUNICIPIOS DE PUNTA ARENAS Y VALDIVIA FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN
El acuerdo permitirá impulsar el intercambio de conocimientos en materias de planificación urbana, protección de humedales, desarrollo económico, gestión municipal y cambio climático.
En el Humedal Pudeto, las municipalidades de Punta Arenas y Valdivia firmaron un convenio de colaboración amplio que permitirá desarrollar iniciativas conjuntas, intercambiar experiencias y generar asesoría técnica en distintas áreas de interés para ambas comunas.
Entre las áreas contempladas del convenio se encuentran la gestión y modernización municipal; el desarrollo social, cultural, deportivo y comunitario; el desarrollo económico local, turismo y fomento productivo; el medio ambiente, patrimonio y ordenamiento territorial; además de la capacitación de funcionarios municipales, el intercambio de información y asesoría técnica.
"Hoy estamos en el Humedal Pudeto, un humedal que para nuestra ciudad es un emblema, está en el corazón de nuestra ciudad. Tenemos dos más", mencionó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, quien además agregó que es importante "cómo administramos, cómo convivimos y cómo generamos que esto sea un valor agregado para la ciudad, y hay una gran experiencia en Valdivia, por lo tanto, esto es parte de lo que queremos también aprender.", indicó.
"Hoy estamos en el Humedal Pudeto, un humedal que para nuestra ciudad es un emblema, está en el corazón de nuestra ciudad. Tenemos dos más", mencionó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, quien además agregó que es importante "cómo administramos, cómo convivimos y cómo generamos que esto sea un valor agregado para la ciudad, y hay una gran experiencia en Valdivia, por lo tanto, esto es parte de lo que queremos también aprender.", indicó.
La autoridad puntarenense agregó que otro de los puntos a destacar en este convenio será el apoyo en relación al Plan Regulador Comunal. "Vamos a estar pidiéndole la colaboración a Valdivia, que ya está más avanzado finalmente, para que estos temas, que siempre son las zonas grises de una discusión de este tipo, pongamos también respuestas técnicas probadas", sostuvo Radonich.
Por su parte, la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, destacó que este convenio representa una oportunidad para fortalecer la articulación entre las ciudades capitales del sur austral de Chile. "Desde Valdivia, estamos siempre mirando hacia el sur y queremos en eso fortalecernos mutuamente. Acá ustedes tienen un gran trabajo en múltiples áreas que a nosotros también nos interesa fortalecer. Y, al mismo tiempo, poner a disposición lo que podemos hacer desde Valdivia. Por lo mismo, hemos conversado acá con el alcalde, la articulación y el trabajo conjunto en materia de planificación urbana".
La jefa comunal también relevó las oportunidades de cooperación en desarrollo de la industria naval, adaptación al cambio climático y gestión de humedales, materias que representan desafíos compartidos para ambas ciudades.
En materia ambiental, Amtmann recordó que Valdivia obtuvo el reconocimiento internacional como Ciudad Humedal, otorgado por la Convención sobre los Humedales (Ramsar), convirtiéndose en una de las primeras ciudades de América Latina y el Caribe en alcanzar esta distinción, título que les entrega experiencia en esta materia para traspasar a Punta Arenas.
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