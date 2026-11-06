Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
EDELMAG
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

6 de noviembre de 2026

DELEGADA PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TIERRA DEL FUEGO VISITA LOS PASOS FRONTERIZOS BELLAVISTA Y SAN SEBASTIÁN PARA COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PRÓXIMA TEMPORADA ESTIVAL

​La jornada comenzó en el Paso Fronterizo Bellavista, que ya se encuentra nuevamente en funcionamiento, donde la autoridad sostuvo un encuentro con los funcionarios y la coordinadora del recinto, junto al administrador municipal de Timaukel.

PASOS FRONTERIZOS 4

El día miércoles 4 de noviembre, La Delegada Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena Caviedes, realizó una jornada de trabajo en los complejos fronterizos Bellavista y San Sebastián, acompañada por representantes de los servicios públicos y de la Municipalidad de Timaukel, con el propósito de revisar las condiciones de funcionamiento para la próxima temporada estival.

 
La jornada comenzó en el Paso Fronterizo Bellavista, que ya se encuentra nuevamente en funcionamiento, donde la autoridad sostuvo un encuentro con los funcionarios y la coordinadora del recinto, junto al administrador municipal de Timaukel. En la oportunidad, agradeció el compromiso y la labor que diariamente desarrollan los equipos en este punto fronterizo.

 
Posteriormente, en el Complejo Fronterizo San Sebastián, participó en una reunión de coordinación binacional y recorrió las instalaciones para conocer los trabajos de mejoramiento en ejecución, entre ellos la ampliación de los servicios higiénicos. Además, sostuvo un encuentro con Carabineros para conocer el trabajo que desarrolla la institución en materia de frontera segura.

 
Entre los principales acuerdos se encuentra la modificación de los horarios de funcionamiento para la temporada estival, de 06:00 a 22:00 horas. Asimismo, se coordinaron los horarios especiales para Navidad y Año Nuevo, junto con los procedimientos que se aplicarán ante situaciones excepcionales, como temporales o eventuales solicitudes de apertura fuera del horario habitual.

 
La instancia permitió abordar también la importancia de mantener una coordinación permanente entre Aduanas, SAG, PDI, Carabineros y los demás servicios públicos, fortaleciendo el trabajo conjunto en materia de seguridad fronteriza y la capacidad de respuesta ante posibles contingencias.

transportewilliams

TRANSPORTE SUBSIDIADO FORTALECE CONECTIVIDAD TERRESTRE ENTRE PUERTO WILLIAMS Y SECTORES RURALES DE ISLA NAVARINO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
b74cc62c-393a-4799-9d38-c3055457cf6f-medium-standard-q100

CARABINEROS, PDI Y POLICÍA MARÍTIMA DESARROLLAN OPERATIVO INTERAGENCIAL CON FOCO EN ÓRDENES JUDICIALES VIGENTES Y CONTROL MIGRATORIO

Leer Más

El servicio conjunto buscó fortalecer la seguridad pública mediante acciones coordinadas de fiscalización y control en la Región de Magallanes.

operativoseguridad05112026
nuestrospodcast
guanaco faenado ilegalmente

DETIENEN A SEIS PERSONAS POR PRESUNTA CAZA ILEGAL DE GUANACO EN PARQUE KARUKINKA

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
CASINO
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
ANDES SALUD
banner shakletone
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
Grupo Actual
PASOS FRONTERIZOS 4

DELEGADA PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TIERRA DEL FUEGO VISITA LOS PASOS FRONTERIZOS BELLAVISTA Y SAN SEBASTIÁN PARA COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PRÓXIMA TEMPORADA ESTIVAL

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
Grupo Actual
umag
banner methanex
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
ffoipadultas

PROYECTO FINANCIADO POR EL FFOIP PROMUEVE LA SALUD MENTAL Y LA SOLIDARIDAD ENTRE PERSONAS MAYORES DE PUNTA ARENAS

Grupo Actual
banner shakletone
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
c383cf53-31c3-4114-912c-3ef95cb8786f
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
CASINO SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
EDELMAG
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
c96535e3-319e-40a8-98fa-077eb61f9420-medium-standard-q100
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Segunda Consulta Ciudadana

ÚLTIMOS DÍAS PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA CONSULTA CIUDADANA DEL SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.