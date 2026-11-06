DELEGADA PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TIERRA DEL FUEGO VISITA LOS PASOS FRONTERIZOS BELLAVISTA Y SAN SEBASTIÁN PARA COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PRÓXIMA TEMPORADA ESTIVAL

El día miércoles 4 de noviembre, La Delegada Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena Caviedes, realizó una jornada de trabajo en los complejos fronterizos Bellavista y San Sebastián, acompañada por representantes de los servicios públicos y de la Municipalidad de Timaukel, con el propósito de revisar las condiciones de funcionamiento para la próxima temporada estival.



La jornada comenzó en el Paso Fronterizo Bellavista, que ya se encuentra nuevamente en funcionamiento, donde la autoridad sostuvo un encuentro con los funcionarios y la coordinadora del recinto, junto al administrador municipal de Timaukel. En la oportunidad, agradeció el compromiso y la labor que diariamente desarrollan los equipos en este punto fronterizo.



Posteriormente, en el Complejo Fronterizo San Sebastián, participó en una reunión de coordinación binacional y recorrió las instalaciones para conocer los trabajos de mejoramiento en ejecución, entre ellos la ampliación de los servicios higiénicos. Además, sostuvo un encuentro con Carabineros para conocer el trabajo que desarrolla la institución en materia de frontera segura.



Entre los principales acuerdos se encuentra la modificación de los horarios de funcionamiento para la temporada estival, de 06:00 a 22:00 horas. Asimismo, se coordinaron los horarios especiales para Navidad y Año Nuevo, junto con los procedimientos que se aplicarán ante situaciones excepcionales, como temporales o eventuales solicitudes de apertura fuera del horario habitual.



La instancia permitió abordar también la importancia de mantener una coordinación permanente entre Aduanas, SAG, PDI, Carabineros y los demás servicios públicos, fortaleciendo el trabajo conjunto en materia de seguridad fronteriza y la capacidad de respuesta ante posibles contingencias.

