ALCALDE MARIO DESBORDES "CHILE NO LE INTERESA INVADIR NI QUEDARSE CON EL TERRITORIO DE NADIE, SOLO LE INTERESA DEFENDER EL NUESTRO"

Las controversias territoriales entre Chile y Argentina, la importancia estratégica del estrecho de Magallanes y la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en las regiones extremas fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana por el alcalde de Santiago y exministro de Defensa, Mario Desbordes Jiménez, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En conversación con el espacio radial, televisivo y digital, la autoridad capitalina entregó su análisis sobre las recientes declaraciones y decisiones adoptadas desde Argentina en relación con los espacios marítimos australes, la Antártica y la reactivación de una ruta comercial con las islas Falkland/Malvinas.

Desbordes sostuvo que las acciones argentinas responden a una política de Estado que trasciende a los gobiernos de turno y cuestionó lo que considera una respuesta insuficientemente firme por parte de Chile. Además, planteó que la soberanía debe abordarse desde una perspectiva amplia, que incluya defensa, inversión pública, conectividad, salud y mejores condiciones de vida para los habitantes de Magallanes.

Controversias con Argentina: “Aquí hay una política de Estado”

Al ser consultado por las declaraciones argentinas relacionadas con el estrecho de Magallanes y los espacios australes, Desbordes manifestó que, a su juicio, no se trata solamente de diferencias circunstanciales entre administraciones, sino de una estrategia que involucra distintas instituciones del país vecino.

“Bueno, mire, aquí hay una política de Estado de Argentina, no de un gobierno u otro, y cuando digo de Estado involucra al Congreso, el gobierno y a muchas autoridades, en donde Argentina ha tomado una decisión. Por supuesto, el tema Malvinas que ya lo conocemos. Chile tiene una posición oficial hace muchos años, pero respecto de los mares australes y de la Antártica. Argentina está tomando todas las medidas que buscan concretar su aspiración antártica”, afirmó.

En ese contexto, se refirió a los decretos y acuerdos que, según explicó, buscan establecer condiciones sobre el tránsito por el estrecho de Magallanes y las restricciones relacionadas con la recepción de buques de la Armada británica.

Sin embargo, identificó como uno de los antecedentes más delicados la modificación unilateral que Argentina habría establecido respecto de la delimitación de los espacios marítimos australes, mediante una legislación aprobada durante el gobierno del expresidente Alberto Fernández.

“Hace unos años atrás, el gobierno del presidente Fernández dictó una ley por unanimidad en el Congreso. Se hizo con fiesta en la noche incluso. En donde ellos nos modifican el límite austral en los mares australes. Mucho más allá de Tierra del Fuego, donde dicen el Tratado de Paz y Amistad de 1984 definió el límite en este punto, el punto F, pero nosotros, Argentina, de manera unilateral, sin preguntarle a nadie, pues menos aún al otro firmante del tratado que es Chile, ahora decimos que el límite es más al sur todavía y hay un nuevo punto, el punto G”, sostuvo.

El alcalde cuestionó que la respuesta chilena se haya limitado principalmente a presentar un reclamo ante Naciones Unidas, señalando que, en su opinión, se requería una reacción diplomática más categórica y una mayor difusión pública de los antecedentes.

“Y esto está hecho por ley y ¿qué es lo que sucedió? Que Chile reaccionó de manera débil a eso. Se hizo, yo lo dije en su minuto, no lo estoy diciendo ahora solamente, lo dije en su minuto. Chile se limitó a ingresar un reclamo en Naciones Unidas. En paralelo, en Argentina se hizo una ley, se hizo toda una difusión de esto”, expresó.

Para explicar su postura, utilizó una comparación sobre la relación entre países vecinos y el respeto de los límites territoriales.

“Yo tengo muchos amigos argentinos, quiero mucho a Argentina, si ves que puedo voy por supuesto allá, pero tenemos que tener la lógica de que yo puedo tenerle mucho cariño al vecino que vive al lado de mi casa, pero yo necesito como elemento básico que él respete el cerco que tengo en el límite de una casa y la otra. Mi vecino no puede pretender correrme la reja y que sigamos tan amigos como siempre”, manifestó.

Defensa nacional: recuperar capacidades disuasivas

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la situación de las Fuerzas Armadas chilenas y la necesidad de mantener capacidades de defensa que permitan resguardar el territorio nacional.

Desbordes valoró que el Presidente José Antonio Kast haya dispuesto presencia de la Escuadra Nacional en el estrecho de Magallanes, considerando que constituye una señal adecuada frente a las controversias territoriales. No obstante, advirtió que Chile debe mirar con atención el proceso de modernización militar que está desarrollando Argentina.

El exministro reconoció que la actualización de las capacidades de defensa del país vecino es legítima, especialmente después de años de dificultades en materia de inversión militar, pero sostuvo que Chile también debe avanzar en la renovación de sus equipos y sistemas.

“Argentina está modernizando sus Fuerzas Armadas de manera muy, muy acelerada. Me parece legítimo también porque estaban hace muchos años con problemas. Se produjo el fenómeno que se denominó desinversión, en donde los gobiernos de Kirchner no gastaron un peso, bueno, Fernández probablemente sí un poco, porque él inició el proceso de los nuevos F-16, pero la cantidad de anuncios que se está haciendo Argentina, modernizar sus vehículos blindados, sus tanques, comprar los Stryker de Estados Unidos, comprar aviones de patrulla marítima, comprar los F-16, comprar tanquero, comprar el perdón submarino, comprar fragata. Eso son anuncios que se suceden uno detrás del otro y que lo que están haciendo que Argentina recupere un nivel adecuado”, señaló.

En contraste, cuestionó que Chile haya mantenido un ritmo insuficiente de inversiones en defensa durante los últimos años, pese a los cambios introducidos al sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas.

Desbordes recordó que durante su gestión como ministro de Defensa participó en la autorización y gestión de la compra de dos aviones de alerta temprana, conocidos como E-3D Sentry, destinados a fortalecer las capacidades de vigilancia y control del espacio aéreo.

También mencionó la necesidad de avanzar en la modernización de los tanques Leopard 1 y resolver el reemplazo de los aviones F-5 de la Fuerza Aérea de Chile.

“Entonces esa plata no se están gastando. Hoy día el gobierno del presidente Boric no gastó un peso pese al esfuerzo de la ministra María Fernández, probablemente también de la ministra del piano. No invirtió nada, entonces llevamos cuatro o cinco años en donde no se avanzó”, afirmó.

En ese sentido, insistió en que el objetivo de fortalecer la defensa nacional no debe interpretarse como una intención de confrontación con otros países, sino como una responsabilidad del Estado para proteger su territorio.

“Chile no le interesa invadir ni quedarse con el territorio de nadie, solo nos interesa defender el nuestro y creo que los últimos años eso se ha ido deteriorando esa capacidad disuasiva y eso es un error gigante”, enfatizó.

El estrecho de Magallanes y la necesidad de infraestructura portuaria

En su análisis, Desbordes otorgó especial importancia a la posición geográfica de Magallanes y al valor estratégico del estrecho de Magallanes para el transporte marítimo internacional.

Recordó que las dificultades que experimentó el canal de Panamá debido a la sequía evidenciaron la relevancia de contar con rutas alternativas para el tránsito de embarcaciones, particularmente de gran tamaño.

A partir de ese escenario, sostuvo que Punta Arenas y Puerto Williams deben avanzar en infraestructura que permita recibir y atender embarcaciones de mayores dimensiones, fortaleciendo la capacidad logística de la región y su proyección hacia la Antártica.

“Porque esto es clave, no podemos seguir pensando solo en el día, tenemos que proyectarnos hacia mañana y ustedes en eso son geopolíticamente y geoestratégicamente puntos clave”, planteó.

El alcalde fue enfático en señalar que la región necesita inversiones portuarias que permitan aprovechar las oportunidades derivadas de su ubicación y de las transformaciones que experimenta el transporte marítimo mundial.

“Cuando hoy día hubo sequía en Panamá y por lo tanto los buques post Panamax, que son los más grandes del mundo, tenían problemas para circular por el canal. La alternativa era el estrecho de Magallanes y ahí Punta Arenas debe construir la infraestructura portuaria para que se pueda recibir sin ningún problema buques post Panamax, que son gigantescos, y tenemos que hacer la inversión”, sostuvo.

Asimismo, propuso que Punta Arenas y Puerto Williams sean considerados puntos naturales de conexión con la Antártica, lo que requeriría una planificación de largo plazo y recursos destinados a mejorar las condiciones portuarias y logísticas.

Soberanía también significa inversión en salud, conectividad y calidad de vida

Desbordes planteó que la soberanía no debe limitarse a la presencia militar o a las declaraciones diplomáticas, sino que también debe expresarse mediante políticas públicas que permitan a las comunidades de las zonas extremas contar con servicios adecuados y oportunidades de desarrollo.

En esa línea, mencionó las dificultades de acceso a determinadas especialidades médicas en Magallanes y la necesidad de que los habitantes no deban trasladarse a otras regiones para recibir atención de salud.

“Por supuesto, conversábamos en algún minuto con el alcalde Radonich, me decía: ‘Mario, hay ciertas especialidades médicas que no hay un solo médico aquí en Magallanes y la gente tiene que irse o a Puerto Montt o peor a Santiago’. Eso es un ejemplo de que hay que atender a nuestras regiones y sobre todo a la región donde ustedes en el día a día hacen soberanía”, señaló.

También recordó conversaciones relacionadas con las condiciones de conectividad en Tierra del Fuego, donde las dificultades de los caminos pueden afectar la integración territorial y el acceso de los habitantes a servicios y actividades económicas.

A su juicio, el Estado debe destinar recursos para mejorar la infraestructura, la salud, las obras públicas y el turismo en las zonas extremas del país.

“Hay que invertir en la región, en infraestructura y además con la estabilidad que tiene nuestro país. Punta Arenas y la región de Magallanes deben ser sí o sí los lugares naturales por los que se conecte toda la zona austral del mundo, no solo de la Antártida”, afirmó.

En ese sentido, reiteró que mantener buenas relaciones con Argentina no significa aceptar decisiones que puedan afectar los intereses territoriales chilenos.

“Así que mantener las mejores relaciones con los vecinos argentinos, pero siempre y cuando te entiendan que no es llegar y corrernos el cerco, eso no se puede hacer y no se puede aceptar”, agregó.

Seguridad municipal en Santiago: de 280 a 900 guardias municipales

Durante la conversación, el alcalde también abordó su experiencia al frente de la Municipalidad de Santiago, particularmente las medidas adoptadas para enfrentar los problemas de seguridad y recuperar espacios públicos.

Desbordes señaló que, desde el inicio de su administración, se ha realizado una inversión importante en seguridad municipal, aumentando la dotación de guardias desde 280 a 900 funcionarios, con la meta de alcanzar los 1.300.

El jefe comunal explicó que Santiago enfrenta una realidad particular debido a su población residente, la presencia de personas migrantes y una población flotante que alcanza aproximadamente los tres millones de personas.

“Estamos como municipio contentos y yo como alcalde de manera especialmente contento porque hemos avanzado muchísimo en materia de seguridad y no lo decimos nosotros, no lo digo yo, lo dicen una serie de organismos externos al municipio. Partimos haciendo una inversión importantísima en seguridad. Yo insisto en el concepto inversión, no gasto en seguridad, en donde con 280 guardias municipales al inicio iniciamos la tarea, hoy día estamos en 900 guardias, vamos a llegar a 1.300”, explicó.

Según Desbordes, el fortalecimiento de los equipos municipales ha contribuido a mejorar las condiciones de los barrios, recuperar espacios públicos y hacer más atractiva la comuna para residentes, comerciantes y visitantes.

Como indicadores de esta recuperación, mencionó el aumento del interés por arrendar departamentos, el crecimiento de la actividad turística, la disminución de locales comerciales desocupados y la entrega de aproximadamente 3.000 patentes comerciales en menos de cuatro meses.

“Eso muestra que Santiago se recupera, se hace atractivo, los barrios se están recuperando, no donde viven nuestras vecinas y vecinos, y este es un esfuerzo que tiene que ver con seguridad, limpieza, orden, aseo y muchos otros elementos que estaban dejados de lado y que han permitido que Santiago se vaya recuperando como comuna”, manifestó.

El alcalde también destacó que estas medidas se han financiado con recursos municipales, al mismo tiempo que se ha trabajado en la reducción del déficit de la administración.

Coordinación con Carabineros y fortalecimiento de las policías

Respecto de la relación entre los equipos municipales y las policías, Desbordes sostuvo que los municipios deben asumir un papel cada vez más activo en la prevención y seguridad, pero sin transformarse necesariamente en instituciones policiales.

Para explicar su postura, mencionó su participación en un seminario realizado en Lima, donde conoció el funcionamiento de los denominados serenos, equivalentes a los equipos de seguridad municipal en Chile.

En su opinión, el país debe mantener un sistema basado en las policías existentes, Carabineros y la Policía de Investigaciones, junto con una participación más robusta de los municipios y una coordinación permanente entre las distintas instituciones.

“Hay un debate, si hay que hacer o no policías municipales, yo les contaba que en mi opinión estamos bien con solo dos policías en términos urbanos, porque también tenemos la policía marítima, solo dos policías, Chile, Carabineros y la Policía de Investigaciones, y que los municipios tienen que asumir un rol en seguridad, pero sin que eso los constituya necesariamente policías”, señaló.

También destacó la aprobación de reformas que permitirán fortalecer la seguridad municipal y facilitar la contratación de personal bajo el Código del Trabajo.

Sin embargo, advirtió que las necesidades de seguridad siguen siendo elevadas y que los recursos municipales no siempre son suficientes para responder a las demandas de la ciudadanía.

En ese contexto, explicó que Santiago aporta aproximadamente $170 mil millones al Fondo Común Municipal y recibe alrededor de $10 mil millones de vuelta, situación que, según indicó, limita la disponibilidad de recursos para enfrentar las distintas necesidades de la comuna.

Fortalecimiento de Carabineros y modernización del equipamiento policial

El exministro de Defensa también se refirió a la necesidad de fortalecer las instituciones policiales, mejorar sus condiciones laborales y actualizar su equipamiento para enfrentar el avance del crimen organizado.

Desbordes señaló que Carabineros mantiene una dotación inferior a la autorizada legalmente, lo que obliga a realizar esfuerzos para incentivar el ingreso de nuevos funcionarios y mejorar las condiciones de quienes integran la institución.

“Entonces hay que hacer un esfuerzo por incentivar que gente entre a la institución, por pagar buenas remuneraciones, por dar buenas condiciones de trabajo y además tiene que haber apoyo político, porque si la persona ve que no hay apoyo político y va a entrar a una institución que está siendo atacada por todos los frentes, no va a querer”, sostuvo.

En relación con la incorporación de nuevas subametralladoras de origen checo, el alcalde explicó que el principal aporte de estos equipos se relaciona con su capacidad para incorporar accesorios y dispositivos que mejoran las condiciones de operación de los funcionarios.

Además, recalcó que las policías deben contar con chalecos antibalas, armamento y equipamiento adecuados para enfrentar a organizaciones criminales que disponen de recursos y medios cada vez más sofisticados.

“Carabineros debe tener los mejores chalecos blindados, la PDI también. Buen armamento de buena calidad, buen equipamiento porque es clave a la hora de enfrentar hoy día el crimen organizado que está armado, que está equipado, que tiene recursos, a veces mucho más que las policías”, afirmó.

Estados de excepción y facultades policiales: “Los vecinos viven en un estado de excepción virtual”

Otro de los asuntos abordados fue el debate sobre el fortalecimiento de las atribuciones policiales, los estados de excepción y las herramientas disponibles para enfrentar la delincuencia.

Desbordes cuestionó que parte de la discusión política se haya concentrado en las eventuales restricciones a las libertades individuales, sin considerar suficientemente la realidad de las personas que viven en sectores afectados por el narcotráfico y el crimen organizado.

Como ejemplo, relató una visita realizada al sector de Franklin, en Santiago, donde vecinos le manifestaron que habían dejado de utilizar espacios públicos durante la noche por temor a situaciones de violencia y tráfico de drogas.

“Yo ayer recorría el sector de Franklin acá junto a la Junta de Vecinos, caminamos el barrio, los vecinos decían: ‘Alcalde, yo ya no salgo en la noche’. Una señora llorando me decía: ‘Yo ya no uso esta plaza’. Ahora puedo usar en el día un poco, pero ya a las 19:00 horas de la tarde no usamos la plaza porque se llena de personas que trafican drogas”, relató.

A partir de esa experiencia, cuestionó las posiciones que rechazan determinadas herramientas de seguridad sin considerar las restricciones que ya enfrentan los habitantes de los barrios afectados.

“Es muy fácil decir no, cómo vamos a poner estado de excepción en los barrios cuando ya los vecinos viven en un estado de excepción virtual que no lo decretó la autoridad, lo decretó el narcotráfico, lo decretó el crimen organizado”, manifestó.

El alcalde también lamentó que el debate legislativo sobre estas materias no haya permitido avanzar en acuerdos, señalando que el Congreso debe ser un espacio para discutir, mejorar y perfeccionar las iniciativas antes que impedir su tramitación.

Asimismo, defendió la necesidad de ampliar las herramientas policiales, mencionando el uso de dispositivos eléctricos de inmovilización, conocidos como pistolas Taser, y comparando su implementación con las experiencias de otros países.

Política nacional: llamado a recuperar el diálogo entre los sectores

En el último tramo de la entrevista, Desbordes abordó el escenario político nacional, la relación entre los sectores de centro derecha y derecha, y la necesidad de fortalecer las posiciones de centro tanto en el oficialismo como en la oposición.

El alcalde, quien se definió como independiente y de centro derecha, sostuvo que existen diferencias legítimas entre su sector y agrupaciones como el Partido Republicano, el Partido Libertario y el Partido Social Cristiano, por lo que consideró importante que cada fuerza política mantenga su identidad.

También manifestó preocupación por el debilitamiento de los partidos tradicionales de centro derecha y centro izquierda, señalando que ambos sectores han enfrentado dificultades al intentar disputar electorado a fuerzas ubicadas en posiciones más extremas.

En relación con el actual gobierno, reconoció que ha debido enfrentar un escenario internacional complejo, particularmente por la crisis del petróleo, aunque señaló que también existen iniciativas que considera positivas.

“Yo creo que el gobierno ha impulsado muchas cosas buenas. Puede haberse equivocado en otras, pero esas me las guardo y se las digo directo al gobierno, porque eso es lo que tiene que hacer uno cuando está apoyando a un gobierno”, expresó.

Desbordes también se refirió a la actividad que compartió con la expresidenta Michelle Bachelet, con quien dijo mantener una buena relación pese a las diferencias políticas que existen entre ambos.

A partir de esa experiencia, planteó que el país necesita recuperar la capacidad de diálogo y dejar atrás una dinámica política centrada en las descalificaciones y las disputas públicas.

“A mí me preocupa un país en donde el político está más interesado a lanzar una frase dura que sea titular o que esté en algún programa en donde la gente se insulte y se grita que el llegar a acuerdo, porque la gente me lo decía recién ahí, alcalde, los políticos, el problema es que no se dejan de pelear y como no y siguen peleando todo el día, no solucionan los problemas que yo tengo como emergencia”, señaló.

Finalmente, advirtió que el desprestigio de la actividad política puede abrir espacios al populismo y debilitar la democracia, por lo que llamó a priorizar el interés general de la ciudadanía.

“La capacidad de diálogo. A mí me preocupa un país en donde el político está más interesado a lanzar una frase dura que sea titular (...) que el llegar a acuerdo”, reiteró, insistiendo en que las diferencias ideológicas no deberían impedir la búsqueda de entendimientos.





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