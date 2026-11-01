ESTUDIO VINCULA PROGRAMAS DE IGLESIAS EVANGÉLICAS CON MENOR REINCIDENCIA PENITENCIARIA EN CHILE

Un estudio desarrollado por Andrés Barrios-Fernández, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, y Jorge García-Hombrados, de la Universidad Autónoma de Madrid, analizó registros penitenciarios entre 2006 y 2015 y la apertura de 1.659 iglesias evangélicas en Chile.

La investigación encontró que las personas menores de 30 años que regresaban a vivir a menos de 100 metros de una nueva iglesia presentaban una disminución de 11,1 puntos porcentuales en la probabilidad de reencarcelamiento durante el primer año, en comparación con quienes residían entre 250 y 350 metros de distancia. El efecto comenzaba a observarse durante los primeros tres meses posteriores a la liberación.

Según los autores, la conversión religiosa no sería el principal factor detrás de estos resultados. Para identificar posibles mecanismos, encuestaron a 66 pastores evangélicos de Santiago: el 88% señaló que sus iglesias entregaban ayuda material, el 85% ofrecía apoyo familiar y el 62% desarrollaba programas de rehabilitación por consumo de alcohol y drogas.

El análisis identificó una mayor reducción del reencarcelamiento en iglesias con una presencia más importante de programas de rehabilitación de adicciones. También se observaron efectos más pronunciados en barrios con menor acceso a servicios públicos, como centros de salud, establecimientos educacionales y oficinas municipales.

Los investigadores también analizaron organizaciones comunitarias no religiosas. Aquellas enfocadas en mejorar las oportunidades laborales y de ingresos registraron una reducción aproximada de 11 puntos porcentuales en la probabilidad de volver a prisión durante el primer año. En tanto, las dedicadas a la rehabilitación de adicciones mostraron una disminución cercana a diez puntos porcentuales, aunque este último resultado no fue estadísticamente significativo.

El trabajo, titulado Recidivism and Neighborhood Institutions: Evidence from the Rise of the Evangelical Church in Chile, plantea que las redes de apoyo barrial, la rehabilitación y las oportunidades laborales pueden contribuir a la reinserción social de personas que recuperan su libertad, más allá del carácter religioso de las organizaciones.

​

