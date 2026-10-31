VIOLINISTA MAGALLÁNICO SEBASTIÁN GUAJARDO DESTACÓ EN FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA EN ITALIA

El violinista magallánico Sebastián Guajardo González compartió su experiencia en el Lunigiana International Musical Festival, realizado en la región de Toscana, Italia, donde participó en una instancia de formación junto a músicos de distintas partes del mundo.

Durante su conversación en el programa ¿Y tú qué opinas?, de Polar Comunicaciones, el joven intérprete repasó su trayectoria musical, desde sus primeros pasos en la escuela Pedro Pablo Lemaitre de Punta Arenas hasta su actual formación en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Guajardo explicó que su participación en el festival fue posible gracias a una convocatoria que conoció a través de otros músicos. Aunque no obtuvo la beca completa del Rotary Club de Lunigiana, consiguió una beca para la matrícula y posteriormente recibió apoyo de distintas personas e instituciones para concretar el viaje.

La experiencia en Italia le permitió compartir con intérpretes de países como Sudáfrica, Corea del Sur, Taiwán, China, Inglaterra, Alemania y Suiza, además de recibir comentarios positivos de profesores y compañeros. El violinista destacó el ambiente humano y el intercambio cultural que marcaron su participación en esta instancia internacional.

En su regreso a Magallanes, Sebastián Guajardo también adelantó su participación en el concierto Magallánicos por el Mundo, programado para el 17 de noviembre en el Teatro Municipal José Bohr de Punta Arenas, donde interpretará junto a Pilar Delgado obras del repertorio clásico y piezas vinculadas a la identidad regional.





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