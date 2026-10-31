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31 de octubre de 2026

COLUMNA DE OPINIÓN | REBAJAS DE CONDENA: LAS VÍCTIMAS PRIMERO

​ Por: Sebastián O. Oyarzo Ojeda, Presidente Regional del Partido Republicano

sebastián oyarzo

​Entiendo que la ciudadanía Magallánica espere una respuesta, especialmente porque se trata de un caso que afecta profundamente a nuestra región y a las víctimas que merecen toda nuestra consideración y respeto. En base a esto, nuestro actual presidente de la República José Antonio Kast Rist, ha sido el primer presidente que ya se ha pronunciado y ha anunciado acciones concretas, claras y de frente sin esquivar el problema.

Debemos mirar el problema de fondo y no enfocarnos como chilenos en acciones populistas como buscan algunos actores de la política de izquierda y otros que solo aparecen apoyando cuando las cosas van bien y hoy responsabilizan a un ministro o quien sea, y busquemos atacar el problema de fondo que viene arrastrándose desde el año 2003, bajo la administración del gobierno del ex presidente de la república Ricardo Lagos Escobar, luego esta ley siguió en cinco períodos de gobiernos más, en total seis periodos y en esos seis gobiernos más de 300 condenados por delitos sexuales contra menores accedieron a rebajas de condenas, por lo que el problema no lo ocasionó este gobierno, lo que hace este gobierno ahora es hacerse cargo.

¿Qué paso realmente?

Entre marzo y septiembre, el Ministerio de Justicia otorgó 56 rebajas de condena a condenados por delitos sexuales contra menores.

El presidente José Antonio Kast Rist lo reconoció: "El Estado les falló", y asumió la responsabilidad.

¿De dónde viene el problema? De una ley de 2003 que permitía rebajar condenas por buena conducta. En 2022 se excluyó a los abusadores de niños, pero la ley no aclaró qué pasaba con los condenados por hechos anteriores. En 2020, en la comisión, el diputado Gabriel Boric preguntó justamente por eso. Y votó a favor igual. Durante el gobierno anterior hubo 276 rebajas, y la ley nunca se corrigió y nadie dijo nada al respecto.

¿Qué acciones tomó Gobierno del presidente José Antonio Kast Rist?

• Suspendió todas las rebajas para condenados por delitos sexuales contra menores.
• Ordenó revisar caso a caso los 56 decretos.
• Presentó un proyecto de ley que: Aplica la ley vigente al momento de postular, no la de hace más de 20 años.
• Saca la decisión de manos del ministro y la deja en una comisión técnica. Le da a la víctima, por primera vez, derecho a ser escuchada. Se fusiona con otras tres iniciativas legislativas.

La izquierda quiere una cabeza. Nosotros queremos una solución. Lavarse las manos no era la solución. Enfrentar el problema, arreglar la ley y poner a las víctimas primero, sí.

Nuestra invitación hoy es a hacer comentarios objetivos, propositivos y con base de conocimiento real, no destructivos, ya que muchos políticos hoy se aprovechan del dolor de las victimas para sacar provecho de aquello y ganar adhesión y eso es molesto, sin entender el problema que se está viviendo y peor aun generando confusión en la ciudadanía.

Insisto en mi respuesta e invito a quienes piden salidas de las autoridades del ejecutivo, como el ministro (quien en todo momento ha dado la cara), subsecretario, seremis y todo lo que ello conlleva, que sean propositivos, porque es fácil echarle la culpa a una persona o a un gobierno y no hacernos cargo del problema, que vuelvo a repetir es de los tres poderes del ESTADO, no de un ministro o de un seremi, ya que esta situación necesitamos revisarla entre todos los actores políticos involucrados en nuestro país y de forma transversal, de ser efectivo ojalá en esta comisión técnica existan muchos profesionales con una gran experiencia en el área como abogados especialistas en penal, constitucionales, derecho público, sociólogos y otros expertos en el área y hacer que la justicia se cumpla y esté a la altura de lo que las víctimas demandan.

Como Partido Republicano, empatizamos profundamente con las víctimas y sus familias. No podemos ser indiferentes frente al sufrimiento de un niño, o un adolescente que ha sido víctima de violación o abuso sexual.

Por eso hoy, hacemos un llamado también a la oposición y a todos los sectores políticos que se quieren desmarcar del gobierno a dejar de lado nuestras diferencias cuando se trata de proteger a la infancia y enfocarnos en resolver.

Hoy no está en juego una “bandera política”, o acciones populistas, sino la seguridad, la dignidad y el futuro de nuestros niños y adolescentes.

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