CLÍNICA REDSALUD MAGALLANES INFORMA SOBRE BENEFICIOS, COBERTURAS Y NUEVAS PRESTACIONES PARA SUS PACIENTES

La ampliación de convenios, los beneficios para pacientes Fonasa e Isapres y el fortalecimiento de sus prestaciones fueron algunos de los temas abordados esta mañana por Génesis Cárdenas, coordinadora de Presupuestos, y Matías Cruz, coordinador de Convenios de Clínica RedSalud Magallanes, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Durante la conversación, ambos representantes explicaron que la institución cuenta actualmente con 23 bonos PAD en convenio con ocho especialidades, 30 paquetes con valores conocidos asociados a distintas Isapres y 14 paquetes RedSalud para pacientes Fonasa. Además, destacaron la reanudación del convenio con Nueva Masvida, que permite a más de 2.000 afiliados de la región acceder a coberturas directamente mediante el sistema de huella e IMED. También mantienen acuerdos con las Fuerzas Armadas, Dipreca y Caja Los Andes.

En materia de convenios empresariales, se informó que RedSalud trabaja en alternativas adaptadas a las necesidades de cada organización, incluyendo exámenes, programas preventivos, campañas de vacunación y descuentos en servicios como laboratorio, imagenología, kinesiología y urgencias. Las empresas interesadas pueden solicitar información a través del correo [email protected].

Asimismo, se destacó el fortalecimiento de la infraestructura médica de la clínica, que cuenta con urgencia adulto y pediátrica las 24 horas, apoyo de telemedicina especializada para pacientes con sospecha de accidente cerebrovascular y un angiógrafo inaugurado en abril de 2026, equipamiento que permite ampliar la capacidad de atención en procedimientos y evaluaciones cardiovasculares.

Durante el bloque también se abordaron los beneficios asociados a campañas preventivas y convenios institucionales, como las iniciativas con Caja Los Andes para facilitar el acceso a mamografías, electrocardiogramas y otros exámenes. Además, se recordó que los usuarios de Tarjeta Punta Arenas pueden acceder a beneficios en prestaciones de laboratorio e imagenología.

Finalmente, Matías Cruz adelantó que RedSalud Magallanes trabaja en la próxima apertura de un nuevo centro de toma de muestras en Martínez de Aldunate, en el sector sur de Punta Arenas, iniciativa que permitirá ampliar la cobertura territorial y acercar las prestaciones de salud privada a los habitantes de ese sector.

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