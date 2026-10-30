THE BRITISH SCHOOL DE PUNTA ARENAS CONMEMORA 130 AÑOS Y PROYECTA SUS DESAFÍOS EDUCATIVOS HACIA EL FUTURO

El rector del establecimiento, Álvaro González Sanzana, abordó la trayectoria histórica del colegio, su proyecto educativo, la formación internacional y los desafíos que enfrenta la educación en un escenario marcado por los cambios demográficos y tecnológicos.

El establecimiento, fundado en 1895 por integrantes de la comunidad británica y escocesa que se asentó en Magallanes, ha desarrollado una extensa trayectoria educativa en la región. Actualmente cuenta con alrededor de 805 estudiantes, más de 140 funcionarios y una comunidad integrada por cientos de familias, manteniendo una identidad vinculada a sus raíces históricas y a una formación con proyección internacional.

Uno de los principales sellos educativos del colegio es su participación en el programa de Bachillerato Internacional (IB), que contempla tres programas: el Programa de la Escuela Primaria, el Programa de los Años Intermedios y el Programa del Diploma. Esta propuesta busca fortalecer habilidades académicas, pensamiento crítico y una perspectiva global en los estudiantes, complementando los contenidos del sistema educativo nacional.

En materia de formación de idiomas, el establecimiento también desarrolla un proceso de certificación de inglés mediante Cambridge, con el objetivo de que sus alumnos alcancen distintos niveles de dominio durante su trayectoria escolar. Esta preparación considera evaluaciones en diferentes etapas, permitiendo que los estudiantes desarrollen competencias lingüísticas que puedan facilitar su continuidad de estudios y futuras oportunidades académicas o laborales.

Respecto de los desafíos del sistema educativo, González Sanzana planteó la importancia de considerar los cambios demográficos que experimenta el país, particularmente la disminución de la natalidad y sus efectos en la matrícula escolar. Este escenario representa un desafío para la sostenibilidad de los establecimientos educacionales y obliga a proyectar sus modelos de funcionamiento frente a las transformaciones de las próximas décadas.

Finalmente, el rector se refirió a la convivencia digital y al bienestar socioemocional de los estudiantes, destacando la necesidad de acompañar el uso de tecnologías y abordar problemáticas como el ciberacoso y la exposición permanente a entornos digitales. En ese contexto, el colegio combina herramientas tecnológicas con métodos tradicionales de aprendizaje y desarrolla un trabajo conjunto entre docentes, profesionales de apoyo y familias para fortalecer la formación integral de sus alumnos.



