DOS EXTRANJEROS QUEDAN EN PRISIÓN PREVENTIVA TRAS INCAUTACIÓN DE DROGAS Y CASI $10 MILLONES EN PUNTA ARENAS

Dos personas de nacionalidad colombiana quedaron en prisión preventiva tras un procedimiento investigativo que permitió incautar drogas, comprimidos sintéticos y cerca de 10 millones de pesos en efectivo en Punta Arenas. El operativo fue desarrollado por personal de la Sección OS9 de Carabineros, con apoyo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) Magallanes, en el marco de una investigación por un robo con violencia ocurrido el pasado 24 de octubre.

Las diligencias permitieron identificar a uno de los presuntos involucrados y gestionar una orden judicial de entrada y registro para un domicilio, la que fue ejecutada durante la jornada del martes 27 de octubre. Una vez en el inmueble, los funcionarios policiales detuvieron al sospechoso y encontraron especies que estarían vinculadas con el delito investigado.

Sin embargo, durante el registro también se detectó una importante cantidad de sustancias ilícitas, comprimidos sintéticos y dinero en efectivo. A raíz del procedimiento, fueron detenidos un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad colombiana, quienes quedaron a disposición de la justicia.

Entre las especies incautadas se contabilizaron 9 millones 901 mil pesos en efectivo y 413 gramos con 900 miligramos de marihuana elaborada. Además, se encontraron 96 comprimidos de color rosa y 109 de color verde, cuyas pruebas de campo realizadas por personal especializado del OS7 arrojaron resultado positivo para éxtasis.

El procedimiento también permitió incautar tres teléfonos celulares, vestimentas presuntamente asociadas al robo investigado y un vehículo Kia Sportage, año 2011, de color plateado. Estos elementos quedaron incorporados a las diligencias para establecer su eventual vinculación con los hechos.

Finalmente, ambos imputados quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo de 90 días, período establecido para el desarrollo de la investigación. Los antecedentes del caso fueron puestos a disposición del Ministerio Público.