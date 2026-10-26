JARDÍN INFANTIL MONTAÑAS AZULES DE NATALES OBTIENE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL EN NIVEL MEDIO

El Jardín Infantil Montañas Azules de Puerto Natales recibió la Certificación Ambiental en Nivel Medio del Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales (SNCAE), reconocimiento que destaca los avances del establecimiento en la incorporación de la educación ambiental y la sustentabilidad en su quehacer educativo.

La entrega del diploma y la bandera de certificación fue realizada durante una visita del seremi del Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld, y del jefe de la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana del Ministerio del Medio Ambiente, Francisco Grimberg.

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En la ocasión, el seremi destacó el trabajo desarrollado por la comunidad educativa y la importancia de fortalecer la educación ambiental desde la primera infancia. "Estamos muy contentos de haber otorgado la certificación ambiental a este establecimiento de educación parvularia, donde podemos observar que han avanzado con muchas iniciativas para el cuidado del medio ambiente", señaló.

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Por su parte, la directora del Jardín Infantil Montañas Azules, María José Guerrero, valoró el esfuerzo de la comunidad educativa para alcanzar este reconocimiento y compartió algunas de las iniciativas implementadas durante el proceso.

"Fue un trabajo bastante arduo, pero lo pudimos lograr. Teníamos hartas actividades que pudimos presentar en el expediente de este año y de los anteriores; también fuimos innovando. Le pusimos nombre a las salas utilizando nombres de los cerros de la comuna, implementamos sectores nuevos y agregamos plantitas en la entrada de nuestro jardín. Ahora también estamos incorporando distintos contenedores para el reciclaje. Hicimos sectores dentro del hall, sillones y sillitas de ecoladrillos, y así, varias actividades", comentó.

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Estas acciones reflejan el compromiso del establecimiento con la creación de espacios educativos que promueven el cuidado del entorno y permiten acercar la sustentabilidad a las experiencias cotidianas de niñas y niños.

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El SNCAE es un programa coordinado por el Ministerio del Medio Ambiente que busca integrar la educación ambiental para la sustentabilidad en los establecimientos educacionales del país, desde la educación parvularia hasta la enseñanza media, tanto del sector público como privado. A través de un proceso de certificación, promueve la incorporación de prácticas ambientales y el desarrollo de comunidades educativas comprometidas con el cuidado del medio ambiente.