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24 de octubre de 2026

DIPUTADO RIQUELME ACUSA “IGNORANCIA MONUMENTAL” DE EXGENERAL ARGENTINO QUE PLANTEÓ “ELIMINAR” PUERTO WILLIAMS CORTÁNDOLE EL GAS

​El parlamentario por la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena cuestionó las declaraciones de Edgar Calandín y aclaró que Puerto Williams no recibe gas desde Argentina, sino gas licuado de origen chileno transportado por vía marítima desde Magallanes. Además, advirtió sobre la gravedad de que un exalto mando militar plantee afectar a una ciudad chilena mediante la interrupción de servicios básicos.

Diputado Alejandro Riquelme (5)

​El diputado Alejandro Riquelme (REP) cuestionó las declaraciones del general en retiro del Ejército argentino Edgar Fernando Calandín, quien sostuvo que Argentina tendría “la herramienta para agarrar y eliminar Puerto Williams” mediante un eventual corte del suministro de gas. Calandín ejerció entre 2020 y 2024 como comandante del Comando Conjunto Antártico argentino y realizó los dichos mientras analizaba las estrategias de ambos países en la zona austral y el desarrollo de Puerto Williams frente a Ushuaia.

 
“Las declaraciones del exgeneral argentino Edgar Calandín demuestran una ignorancia monumental. Este señor plantea que Argentina podría eliminar Puerto Williams cortándole el suministro de gas, sin tener la menor idea de que Argentina no le entrega ni un solo metro cúbico de gas a Puerto Williams. El gas que abastece a nuestra ciudad es gas licuado, 100% chileno, que llega desde nuestro propio territorio por vía marítima. Lo digo con conocimiento de causa, porque he trabajado y conozco personalmente Puerto Williams y su sistema de abastecimiento”, sostuvo Riquelme. El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, también descartó este viernes la supuesta dependencia energética y aseguró que “no hay ninguna llave que Argentina pueda cerrar”.

 
El parlamentario sostuvo que, más allá del error respecto del abastecimiento energético de la ciudad, sus reparos apuntan a la naturaleza del planteamiento realizado por quien ocupó una alta responsabilidad dentro de las Fuerzas Armadas argentinas. “Más allá de la tremenda ignorancia de este exgeneral, lo verdaderamente grave es que un exalto mando de las Fuerzas Armadas argentinas ponga sobre la mesa la posibilidad de eliminar una ciudad chilena mediante la restricción de servicios básicos esenciales para su población. Estamos hablando de familias chilenas, de niños, adultos mayores y de una ciudad completa. Es inaceptable que alguien que ocupó un cargo de esa responsabilidad plantee semejante escenario”, agregó.

 
Riquelme manifestó además su preocupación respecto de si este tipo de planteamientos pudiera extenderse más allá de la opinión personal del militar retirado. “Quiero ser especialmente claro: espero que la ignorancia y esta peligrosa forma de pensar del exgeneral Calandín no sean compartidas por quienes lo sucedieron y que hoy ejercen el mando de las Fuerzas Armadas argentinas. Sería extremadamente preocupante que quienes actualmente tienen responsabilidades militares en nuestro país vecino compartieran semejante desconocimiento y consideraran legítimo amenazar a una población civil chilena”, afirmó.

 
Finalmente, el diputado enfatizó que Puerto Williams no depende de Argentina para garantizar su funcionamiento y cuestionó que el exgeneral haya construido su planteamiento estratégico sobre una premisa que no se ajusta a la realidad.

“Puerto Williams es Chile, no depende de Argentina para existir y ningún exgeneral extranjero tiene derecho a plantear su eliminación. Lo mínimo que uno espera de alguien que tuvo responsabilidades estratégicas y militares de ese nivel es que conozca la realidad sobre la cual está opinando”, concluyó.

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