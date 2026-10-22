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22 de octubre de 2026

DESDE HALLOWEEN HASTA PASARELAS: FERIAS, CONCURSOS Y ACTIVIDADES MARCAN AGENDA EN ZONAUSTRAL

Disfraces, dulces, accesorios y sabores para compartir marcarán la semana en Zona Franca de Punta Arenas, con ferias de emprendedores, preparativos para Halloween y actividades para toda la familia.

Foto ZF 5

Halloween ya comienza a tomarse Zonaustral con una gran oferta de productos y otras sorpresas para preparar la celebración de fin de mes. Desde este viernes 23 y hasta el sábado 31 de octubre, la Sala Zonaustral recibirá a emprendedores con productos para todos los gustos, en una invitación a encontrar los mejores detalles para esta fecha y disfrutar en familia.

La programación también tendrá espacio para los sabores este domingo 25 de octubre, cuando Zonaustral celebre el Día de la Pasta con un concurso a través de sus redes sociales. La invitación será a participar de esta iniciativa dedicada a uno de los clásicos de la cocina y las mesas familiares. Los detalles y las condiciones para concursar se darán a conocer en las publicaciones del recinto en Instagram @zonaustralzf.

En paralelo, como parte del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, este viernes 23 de octubre, a las 15:00 horas, el Cowork Zonaustral recibirá una charla oncológica abierta a la comunidad. La instancia busca informar sobre la importancia de la detección temprana y promover el autocuidado.

El Arte de Vestir llega a Zonaustral

Este sábado 24 de octubre abrirá sus puertas El Arte de Vestir, tradicional tienda con más de 90 años de historia en Magallanes, que se instalará en la Etapa 3 del Módulo Central. Su propuesta incluirá vestuario para mujeres, hombres y niños, zapatería y una selección de marcas. Para celebrar su llegada, habrá regalos y sorpresas para los primeros visitantes.

Ese mismo día, a las 16:00 horas, el Hall Central será escenario del Desfile de Primavera-Verano 2026, una actividad gratuita que reunirá a modelos y tiendas del recinto para presentar sus propuestas y tendencias para la nueva temporada.

Sorteo a lo Grande suma nuevos ganadores

Este domingo 25 de octubre se sortearán dos nuevas gift cards de $100.000 en el marco del Gran Sorteo a lo Grande. La campaña continuará hasta el 27 de diciembre, cuando se entregarán cuatro vehículos 0 km. Para participar, se debe presentar una boleta semanal por compras superiores a $10.000 en Zona Franca y canjear el cupón en el stand del Hall Central.

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