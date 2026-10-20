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20 de octubre de 2026

FUNCIONARIOS DEL IND MAGALLANES DESTACAN TÍTULOS NACIONALES Y CLASIFICACIÓN AL SUDAMERICANO DE ESCOLARES

Polar en el Deporte

Diseño sin título

En una reciente entrevista en el programa Polar en el deporte, los funcionarios del área competitiva del Instituto Nacional de Deportes (IND), Mario Lagos y Raúl Rivera, realizaron un positivo balance anual. Desde Punta Arenas, los profesionales analizaron la exitosa participación de los establecimientos de la región de Magallanes en las recientes finales nacionales escolares.

Durante su diálogo en los estudios de Polar Comunicaciones, ambos invitados valoraron la amplia convocatoria que este año logró reunir a representantes de 44 colegios. En este sentido, destacaron el esfuerzo logístico y de coordinación que permitió integrar de manera histórica a delegaciones de Puerto Williams en los torneos colectivos.

Respecto a los resultados competitivos, los representantes del IND enfatizaron el alto nivel demostrado por los jóvenes magallánicos frente a los mejores del país. En el espacio Polar en el deporte, resaltaron especialmente los campeonatos nacionales logrados por el básquetbol femenino del Colegio Charles Darwin, el futsal del Liceo San José y el oro de la atleta natalina Camila Yaguaramay.

Tras este detallado análisis entregado a través de los micrófonos de Radio Polar, Lagos y Rivera confirmaron el próximo gran paso para los monarcas regionales. Las delegaciones campeonas viajarán a Guayaquil, Ecuador, entre el 30 de noviembre y el 7 de diciembre, para representar a Chile en los Juegos Sudamericanos Escolares.

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La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el recurso de protección deducido por integrantes de la agrupación de vivienda “Las Luciérnagas” en contra de la notificación emanada por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), que oficia a los recurrentes para que desalojen voluntariamente la toma donde construyeron viviendas de manera irregular.

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