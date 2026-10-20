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20 de octubre de 2026

SEXTO BÁSICO MACCHI DEL LICEO MARÍA AUXILIADORA DESTACA POR SU UNIÓN Y TRES TRIUNFOS CONSECUTIVOS EN EL FESTIVAL DE LA FAMILIA

Almorzando con Checho

apoderadasmacchi

En el programa Almorzando con Checho, conducido por José Aguilante Mansilla en Polar Comunicaciones, Jocelyn Hernández, apoderada vicepresidenta, y Paola Alvarado, tesorera del sexto básico Macchi del Liceo María Auxiliadora de Punta Arenas, compartieron la experiencia del curso, que ha obtenido el primer lugar durante tres años consecutivos en el Festival de la Familia del establecimiento. Las representantes destacaron que estos resultados son fruto de la unión, el compromiso y la perseverancia de las 40 familias que integran la comunidad, junto con el trabajo de preparación que comienza durante las vacaciones de invierno.

Las apoderadas explicaron que la participación del curso no se limita al festival, sino que también se extiende a otras actividades escolares y deportivas, como el campeonato interno de baby fútbol femenino, donde obtuvieron el primer lugar. Asimismo, valoraron la convivencia entre las alumnas y sus familias, destacando la importancia de mantener el compromiso de los apoderados y fortalecer los valores que promueve la educación salesiana. En las últimas ediciones del festival, el curso ha sobresalido tanto en canto como en puesta en escena, gracias al trabajo de los apoderados Pablo Camaño e Iván Aburto, quienes han colaborado en la preparación musical y las coreografías.

Finalmente, Hernández y Alvarado señalaron que el principal sello de la denominada familia Maqui es la participación colectiva, que involucra no solo a las estudiantes y sus padres, sino también a abuelos, hermanos y otros familiares. Ambas manifestaron su satisfacción por los logros alcanzados y destacaron que la organización anticipada de las actividades ha permitido fortalecer los vínculos entre las familias, mantener una convivencia positiva y proyectar nuevos desafíos para el curso.




FA 4

PUNTA ARENAS REALIZÓ LA NOVENA VERSIÓN DEL FESTIVAL DE LA VOZ DEL ADULTO MAYOR

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