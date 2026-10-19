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19 de octubre de 2026

PILOTOS DE LA FACH Y DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS CON EL TWIN OTTER EN MAGALLANES

Las tripulaciones compartieron conocimientos vinculados al empleo de este material aéreo en la Antártica y en la selva amazónica

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Pilotos de aviones de transporte DHC-6 Twin Otter del Grupo de Aviación N° 6 de la IVª Brigada Aérea de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) recibieron a pilotos de DHC-6-400 Twin Otter de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) con el propósito de compartir conocimientos vinculados a la operación de ese material de vuelo.

Según la FACh, la actividad. que se desarrolló en la base aérea Chabunco de Punta Arenas, en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, forma parte de un programa de intercambio profesional y permitió conocer distintas realidades de empleo del Twin Otter, favoreciendo el aprendizaje mutuo y fortaleciendo los vínculos profesionales entre ambas instituciones.

Los pilotos de la Fuerza Aérea del Perú abordaron materias relacionadas con la operación del Twin Otter equipado con flotadores y el empleo de sistemas de visión nocturna (NVG), de acuerdo con las características propias de sus misiones.

Por su parte, las tripulaciones del Grupo de Aviación N° 6 de la Fuerza Aérea de Chile expusieron sobre el empleo del DHC-6 Twin Otter en condiciones de bajas temperaturas y las particulares exigencias del territorio antártico. 

Asimismo, se desarrollaron presentaciones sobre operaciones en la Antártica, meteorología antártica y Reduced Ground Roll (RGR), asociado a despegues y aterrizajes en espacios reducidos.
 

Una aeronave versátil

La Fuerza Aérea de Chile fue el primero usuario militar del Twin Otter en Sudamérica. La institución incorporó en 1967 un primer lote de ocho aeronaves de la serie 100 siendo destinadas al Grupo de Aviación N°5 de Puerto Montt.

Esta flota se incrementó con la llegada de seis DHC-6 Twin Otter de la serie 300, adquiridos originalmente en junio de 1973 por la aerolínea Lan Chile, a los que se agregaron posteriormente otros seis aviones de la serie 300 siendo estos destinados al Grupo de Aviación N°6 de Punta Arenas.

Su capacidad de despegue y aterrizaje en pistas cortas (STOL) le permiten operar en diferentes zonas geográficas, incluyendo la Antártica. La FACh emplea el Twin Otter en misiones de transporte de tropas, carga, lanzamiento de paracaidistas y carga aérea, aerofotogrametría, SAR, logística, evacuación aeromédica y evacuación de pacientes críticos.

La institución ha desarrollado un programa de extensión de la vida útil del material De Havilland Canada DHC-6-100 Twin Otter, instalando el motor Pratt & Whitney Canada PT6A-27 que es el mismo de la serie 300, además del cambio de la hélice, relocalización del oxígeno, refuerzos estructurales y una nueva nariz para instalar un radar metereológico, entre otras modificaciones.

Los cambios, que permitirán extender el servicio del DHC-6-100 Twin Otter por otros 20 años, considera también una cabina digital. La Empresa Nacional de Aeronáutica (Enaer) fabricó e instaló estanques auxiliares internos de combustible que permiten aumentar en tres horas de vuelo la autonomía de vuelo de las aeronaves Twin Otter.

Fuente: infodefensa.com

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