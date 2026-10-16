SENADOR KARIM BIANCHI PIDE INVESTIGAR LAS PÉRDIDAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES Y PLANTEA DUDAS SOBRE LAS AFP

El senador por la Región de Magallanes, Karim Bianchi Retamales, realizó un crítico análisis de la situación política, económica y geopolítica del extremo sur del país durante una entrevista concedida esta mañana al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación, el parlamentario abordó las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, las relaciones comerciales con Argentina, la importancia estratégica del estrecho de Magallanes, las necesidades de infraestructura y seguridad marítima, y los efectos que, a su juicio, tienen las decisiones presupuestarias y tarifarias sobre los habitantes de la región.

Bianchi sostuvo que Magallanes debe ser considerado desde una perspectiva estratégica, tanto por su ubicación geográfica como por sus posibilidades de desarrollo portuario, logístico, turístico y científico. Asimismo, llamó a fortalecer la inversión pública y a evitar que las particularidades territoriales de la zona austral se traduzcan en desventajas para sus habitantes.

1. Tensión diplomática, soberanía y relaciones entre Chile y Argentina

Uno de los primeros temas abordados fue la controversia diplomática relacionada con las declaraciones del embajador estadounidense y las discusiones sobre soberanía, comercio y tránsito marítimo vinculadas a Argentina y las islas Malvinas.

El senador cuestionó lo que considera una intervención de Estados Unidos en asuntos internos y regionales, señalando que las diferencias geopolíticas entre Argentina y el Reino Unido no deberían derivar en restricciones comerciales que afecten a terceros países.

En ese contexto, planteó reparos a la respuesta del Gobierno chileno frente a las declaraciones del representante diplomático estadounidense y manifestó que el país debe defender el respeto a su soberanía sin desconocer los tratados internacionales.

“Yo creo que la intromisión norteamericana no solamente en Chile, sino que en el continente”, sostuvo Bianchi al iniciar su análisis.

El parlamentario también cuestionó el uso político de las controversias internacionales y afirmó que las diferencias entre Argentina y el Reino Unido no justifican medidas que puedan perjudicar las relaciones comerciales de Chile.

“El mismo presidente Milei ha hecho negocio con Inglaterra, entonces a nosotros ¿por qué? Porque hay una elección cerca de él, entonces el nacionalismo vende para una elección. Me parece que esto es un conflicto artificial que están armando”, señaló.

A juicio del senador, la discusión debe abordarse considerando tanto el derecho internacional como las relaciones históricas, familiares, culturales y económicas que existen entre las comunidades fronterizas de Chile y Argentina.

En esa línea, destacó que la realidad de localidades como Puerto Natales, Tierra del Fuego y otras zonas cercanas a la frontera presenta características diferentes a las relaciones entre las capitales nacionales, debido a la circulación de personas, los vínculos familiares y el acceso a servicios a ambos lados de la frontera.

“Porque primero nosotros acá, a veces más que patriotas, defendemos la forma, como digo yo, de vida acá”, afirmó.

Bianchi agregó que el patriotismo, en este escenario, debe entenderse desde la protección de las condiciones de vida y los intereses de las comunidades australes, evitando que las diferencias diplomáticas terminen afectando su integración cotidiana.

2. El estrecho de Magallanes como oportunidad estratégica internacional

Otro de los principales ejes de la entrevista fue la posición geográfica de Magallanes y la relevancia que podría adquirir el estrecho frente a los desafíos que enfrenta el transporte marítimo internacional, particularmente en relación con el canal de Panamá y otras rutas estratégicas.

El senador sostuvo que la región cuenta con condiciones que podrían favorecer el desarrollo de servicios portuarios, abastecimiento de combustible, provisión de insumos y apoyo logístico para embarcaciones que transitan por el extremo sur.

Sin embargo, advirtió que Chile no estaría aprovechando suficientemente esas oportunidades debido a las limitaciones de infraestructura y a la falta de capacidades adecuadas para responder a una eventual mayor demanda de servicios.

“En cambio, tú ves el Estado chileno, no se da cuenta, eso hace recortes, no se da cuenta la tremenda oportunidad de ser un gran puerto o una planta de abastecimiento de combustible de insumos para todas las embarcaciones que van”, manifestó.

Para Bianchi, la importancia estratégica del territorio no debe traducirse únicamente en anuncios vinculados con defensa o soberanía, sino también en decisiones concretas de inversión que permitan desarrollar capacidades permanentes.

En ese sentido, planteó que el fortalecimiento de los puertos y de la logística regional podría generar nuevas actividades económicas, atraer inversiones y posicionar a Magallanes como un punto relevante para el tránsito marítimo internacional.

El parlamentario también advirtió sobre las necesidades de vigilancia y control del estrecho, señalando que la infraestructura y los recursos de seguridad marítima deben avanzar en conjunto.

“Entonces yo creo que la discusión hay que abstraerse de toda esa cosa y nosotros iniciar un camino y ese camino tiene que ver con el control efectivo del estrecho”, afirmó.

A su juicio, ese objetivo requiere una combinación de mayor presencia de la policía marítima, capacidad portuaria y logística, además de inversiones que permitan ofrecer servicios competitivos a las embarcaciones.

3. Más seguridad marítima e inversión portuaria, más allá de los anuncios de defensa

Bianchi cuestionó que el debate sobre la importancia geopolítica de Magallanes se concentre en equipamiento militar y símbolos de soberanía, sin abordar con la misma intensidad las necesidades de infraestructura y desarrollo económico.

El senador sostuvo que la región requiere inversiones que permitan mejorar el control marítimo, aumentar su capacidad de abastecimiento y ofrecer servicios para las embarcaciones que utilizan las rutas australes.

En su análisis, la construcción de infraestructura portuaria y logística podría tener un efecto más duradero en la posición estratégica de Chile que las medidas de carácter exclusivamente simbólico.

“Pero cómo le va a asustar a los argentinos y nosotros tenemos una una gran infraestructura portuaria. Público privada tiene que ser público privada”, planteó durante la conversación.

El parlamentario insistió en que la región necesita decisiones que permitan aprovechar las oportunidades que ofrece su ubicación geográfica, especialmente ante los cambios que experimenta el comercio marítimo mundial.

También advirtió que, si Chile no cuenta con servicios competitivos de abastecimiento, reparación y apoyo logístico, parte de la demanda podría continuar utilizando otras rutas o instalaciones.

“Si no somos capaces de venderle combustible acá, si no somos capaces de tener un astillero que lo que que lo pueda apoyar o proveer siguen viendo ese esa otra oferta, entonces acá tenemos tremenda oportunidad”, sostuvo.

Para el senador, el desafío consiste en traducir la relevancia estratégica del estrecho de Magallanes en una política de Estado que incluya infraestructura, seguridad, desarrollo productivo y presencia permanente en el territorio.

4. Centralismo y desigualdad territorial: “No se requieren de salvadores”

El senador también dedicó parte de la entrevista a las condiciones de vida en las localidades más alejadas de Magallanes, cuestionando que las políticas públicas no siempre consideren las dificultades de conectividad, acceso a servicios y oportunidades que enfrentan sus habitantes.

Como ejemplo, relató una experiencia en Porvenir, donde jóvenes le plantearon la falta de infraestructura deportiva y espacios para desarrollar distintas actividades. Para Bianchi, estas carencias reflejan una desigualdad territorial que debe ser considerada al momento de distribuir recursos y planificar inversiones.

“Entonces yo trataba de devolverle el ánimo diciéndole a usted hacer algo muy importante acá, porque ustedes van a salir de acá y van a tener que competir con un niño de Santiago que quizás la Universidad está a la vuelta de la casa de la mamá. Ellos ya tienen otra formación y el país debiese agradecerle a esos niños que están ahí”, expresó.

El parlamentario sostuvo que los habitantes de Magallanes deben desenvolverse en condiciones geográficas y sociales distintas a las de las zonas centrales, por lo que requieren políticas públicas que reconozcan esas particularidades.

En su opinión, el Estado debe promover el poblamiento, fortalecer los servicios y generar oportunidades para quienes viven en localidades apartadas, en lugar de limitarse a respuestas puntuales frente a las necesidades de la región.

“Entonces no se requieren de salvadores que nos ofrezcan tanques y F-16; se requiere también de un Estado que invierta en seguridad, en puerto, en que la gente que vive en las localidades aledañas a Argentina no tenga que cruzar a la frontera para tener un especialista o comprarse los medicamentos”, manifestó.

Bianchi afirmó que la inversión pública tiene una importancia especialmente significativa en las regiones australes, donde el desarrollo de infraestructura y servicios estatales puede tener efectos directos sobre el empleo, la actividad económica y la permanencia de las comunidades en el territorio.

Inversión pública y Ley de Presupuestos

Al abordar la discusión presupuestaria, el senador cuestionó que se destaque la importancia estratégica de Magallanes mientras se anuncian ajustes o reducciones de recursos que, según planteó, pueden afectar su capacidad de desarrollo.

El parlamentario sostuvo que la región presenta una alta dependencia de la inversión pública y que, por esa razón, las decisiones presupuestarias pueden tener consecuencias particularmente relevantes para su economía.

“Por tanto, esa pirámide invertida hace pensar que el daño va a ser mucho mayor si no hay inversión pública, porque la inversión pública promueve el desarrollo de trabajo, de desarrollo, entonces el daño es mayor que le quites recursos acá que allá, porque la dependencia es mayor. Eso hay que pelearlo”, afirmó.

En este escenario, llamó a defender los recursos destinados a las zonas extremas y a asegurar que los compromisos de inversión en conectividad, servicios e infraestructura se traduzcan en proyectos concretos.

También advirtió sobre el riesgo de que iniciativas consideradas relevantes para el extremo sur pierdan prioridad frente a otras necesidades nacionales, insistiendo en que las condiciones de aislamiento y las particularidades territoriales deben formar parte de los criterios de decisión.

5. Gas natural: Bianchi cuestiona el efecto de los cambios en los subsidios

El costo del gas natural fue otro de los asuntos abordados por el senador, quien cuestionó la explicación entregada por las autoridades respecto de los subsidios y el efecto que las decisiones tarifarias pueden tener sobre los hogares de Magallanes.

Bianchi distinguió entre mantener nominalmente una tarifa y reducir efectivamente el costo que pagan las familias. A su juicio, si los costos de producción disminuyen, esa reducción debería reflejarse en el precio final para los consumidores.

“Porque la ministra señaló: ‘No le vamos a subir a la gente el gas en su casa’. Eso no es mentira, no le va a subir el gas a la gente en su casa. El problema es que la gente va a pagar por el gas más de lo que estaba pagando porque el gas está costando menos hacerlo”, sostuvo.

El parlamentario cuestionó que, si el costo de producción del gas disminuye, se mantenga el cobro a los usuarios sin que exista una reducción equivalente en el precio.

En esa línea, hizo referencia a la relación entre ENAP y Gasco, planteando que las variaciones en los costos deben ser transparentes y reflejarse en las condiciones que enfrentan los consumidores.

“Entonces, si cuesta menos producirlo, si lo venden más barato a Gasco, Gasco tendrá que vendérselo más barato a la señora que está escuchándome en su casa”, manifestó.

Para Bianchi, el debate no debe centrarse exclusivamente en si existe o no un incremento nominal de las tarifas, sino también en determinar si los hogares reciben los beneficios de eventuales reducciones de costos.

Sus declaraciones se enmarcaron en un cuestionamiento más amplio a la manera en que se aplican las políticas energéticas en una región que cuenta con características particulares de abastecimiento y consumo.

6. Tarifas eléctricas: el senador acusa un trato desigual hacia Magallanes

La situación de las cuentas de electricidad y los mecanismos utilizados para financiar costos del sistema eléctrico también generaron críticas por parte del parlamentario.

Bianchi manifestó su desacuerdo con los aumentos que, según indicó, han experimentado las cuentas de los hogares y cuestionó que Magallanes sea tratado como un sistema diferente cuando se discuten reducciones tarifarias, pero quede incorporado en determinados cobros nacionales.

El senador señaló que la desconexión de la región respecto del Sistema Eléctrico Nacional no debería utilizarse como argumento para justificar diferencias que terminen perjudicando a los consumidores locales.

“Entonces somos chilenos cuando hay que cobrarle, ahí son chilenos, pero resulta que cuando baja la luz en todas partes no somos chilenos, pues ahí somos un sistema diferente, entonces eso no es justo”, expresó.

Asimismo, cuestionó los argumentos relacionados con las inversiones que debe efectuar la empresa distribuidora y sostuvo que se necesita mayor claridad respecto de los costos, las obras y los efectos que estas decisiones tienen en las cuentas de los usuarios.

“Por otra parte, la propia empresa dice que va a subir, porque tienen que hacer obras. Ellos nos dicen: ‘Mira, el Estado está pagando obras y nosotros entonces tenemos que bajar’. Entonces yo creo que ha sido demasiadas cosas”, señaló.

El parlamentario llamó a revisar los mecanismos que inciden en las tarifas y afirmó que la región no debe permanecer pasiva frente a decisiones que afectan el presupuesto de los hogares.

“Vamos a pelear eso, yo creo que no podemos aceptar. Magallanes no puede aceptar que le sigan hoy día metiendo la mano al bolsillo con el tema de la luz”, afirmó.

Bianchi sostuvo que los debates sobre gas y electricidad deben considerar la realidad territorial de la región, sus particularidades energéticas y el impacto acumulado que los cobros tienen sobre las familias.

7. Pensiones y AFP: Bianchi pide investigar las pérdidas de los fondos

En la parte final de la entrevista, el senador abordó la situación de los fondos de pensiones y las pérdidas registradas en determinadas inversiones, planteando dudas sobre el hecho de que las siete administradoras de fondos de pensiones pudieran haber incurrido en errores similares.

El parlamentario sostuvo que, más allá de las explicaciones sobre las fluctuaciones de los mercados, corresponde esclarecer qué ocurrió y evaluar si existen antecedentes que ameriten una investigación de los organismos fiscalizadores.

“Yo puedo entender que una AFP pueda cometer un error en una inversión, pero las siete AFP van a cometer el mismo error, o sea, ¿no llama a la duda la Superintendencia para levantar una investigación a que las siete AFP hayan invertido en el mismo instrumento? Ya los siete hayan caído en el mismo error financiero”, planteó.

Bianchi precisó que no buscaba instalar una teoría conspirativa, pero consideró que la coincidencia de resultados entre las administradoras amerita una revisión más profunda.

“Yo no sé si los adultos mayores hoy día pueden vivir con ese aumento de pensión versus el costo de vida como lo tienen hoy. O sea, cuando esto se discutió, la papa no costaba lo mismo, la carne no costaba lo mismo, el combustible no costaba lo mismo”, señaló.

El senador vinculó el tema con el poder adquisitivo de las personas mayores, argumentando que los incrementos en las pensiones deben analizarse considerando la evolución de los precios de los alimentos, los servicios y otros gastos esenciales.

También planteó la necesidad de observar con atención la transición desde el sistema de multifondos hacia los fondos generacionales, especialmente por sus posibles efectos en las personas próximas a jubilarse.

“Entonces, a mí eso no me lo quita nadie, que esto hay que investigarlo y debemos nosotros promover mediante la Superintendencia, porque no se pueden hacer… porque esto no es un producto. Una administración, pero algo hay que hacer, o sea, no se puede quedar callado”, manifestó.

El parlamentario insistió en que las dudas que plantea deben ser aclaradas mediante los mecanismos de fiscalización correspondientes, evitando dar por establecida una eventual colusión sin que exista una investigación que permita determinar responsabilidades.





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