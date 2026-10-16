RODRIGO SEPÚLVEDA ASUME DESAFÍOS DEL SLEP MAGALLANES Y PRIORIZA INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN EDUCATIVA

El director ejecutivo suplente del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, Rodrigo Sepúlveda Tagle, abordó los principales desafíos de la educación pública en la región, destacando la necesidad de fortalecer la gestión institucional, avanzar en proyectos de infraestructura, mejorar la convivencia escolar y mantener una relación directa con las comunidades educativas.

En conversación con el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, la autoridad se refirió a su regreso a la gestión educacional regional, luego de desempeñarse como seremi de Educación entre 2019 y 2022, durante la pandemia, y posteriormente asumir funciones a nivel nacional como director de la Unidad Territorial de la Dirección de Educación Pública.

Sepúlveda lleva aproximadamente una semana en su actual función, desde donde busca conocer el estado de funcionamiento del servicio y establecer prioridades para responder a las necesidades de los establecimientos educacionales.

Gestión institucional y fortalecimiento de los equipos

Uno de los primeros desafíos planteados por el director ejecutivo suplente es revisar el funcionamiento administrativo y financiero del SLEP, además de fortalecer sus equipos directivos y completar los cargos que aún se encuentran pendientes.

En ese contexto, señaló que ya se cuenta con profesionales en áreas vinculadas a infraestructura, finanzas y planificación, mientras continúan los procesos para cubrir otras responsabilidades, entre ellas la subdirección de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico (UATP).

El objetivo, explicó, es consolidar una estructura que permita responder de manera más eficiente a los requerimientos de las comunidades educativas y avanzar en las distintas líneas de trabajo del servicio.

El SLEP Magallanes administra una red que, de acuerdo con los antecedentes entregados durante la entrevista, comprende 52 establecimientos educacionales y alrededor de 10 jardines infantiles, además de una dotación cercana a los 3.500 trabajadores.

Infraestructura escolar: proyectos y necesidades pendientes

La infraestructura es otra de las áreas prioritarias. Sepúlveda indicó que se proyectan intervenciones para aprovechar el término del año escolar y ejecutar trabajos de mejoramiento en distintos recintos.

Entre las labores consideradas se encuentran reparaciones de techumbres, pintura, ventanas y sistemas de calefacción, junto con otros trabajos destinados a mejorar las condiciones de los establecimientos. Durante la conversación se hizo referencia a seis proyectos de infraestructura que forman parte de esta planificación.

Sin embargo, también existen iniciativas que requieren especial atención. Una de ellas corresponde a la Escuela Bernardo O’Higgins de Porvenir, respecto de la cual se mencionó la pérdida de la recomendación satisfactoria (RS) que anteriormente permitía avanzar en su proyecto.

La recuperación de esa condición podría implicar un proceso prolongado, estimado durante la entrevista en dos a tres años. Por ello, la situación representa una preocupación para la planificación de futuras obras y para la búsqueda de soluciones que permitan mejorar las instalaciones.

Asimismo, se abordó el proyecto de un liceo en Puerto Williams, cuyos antecedentes y estado de avance deberán ser revisados para determinar los pasos siguientes.

Convivencia escolar y rol de las familias

Otro de los temas centrales fue la convivencia escolar y la importancia de fortalecer el respeto hacia profesores, directivos y asistentes de la educación.

El director ejecutivo suplente planteó que el trabajo educativo requiere la participación de toda la comunidad, con un papel fundamental de las familias en el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes.

En esa línea, sostuvo que la labor de los establecimientos no se limita a la enseñanza de contenidos, sino que también comprende orientar, acompañar y cuidar a los estudiantes. Para que ese trabajo se desarrolle adecuadamente, señaló, es necesario que exista colaboración entre los equipos educativos y los apoderados.

La convivencia escolar, desde esta perspectiva, debe abordarse como una responsabilidad compartida, donde el respeto y el compromiso de las familias contribuyan a generar ambientes adecuados para el aprendizaje.

Presencia en terreno y diálogo con las comunidades educativas

Sepúlveda también destacó la necesidad de mantener una gestión cercana a los establecimientos y sus comunidades, mediante visitas a terreno y reuniones periódicas con los distintos actores de la educación pública.

En sus primeros días en el cargo, ha sostenido encuentros con redes de directores, representantes de los asistentes de la educación y el Colegio de Profesores, con el propósito de conocer sus inquietudes y recoger propuestas.

Entre las medidas de coordinación mencionó las reuniones mensuales con directores y los encuentros bilaterales con establecimientos, instancias que permiten revisar necesidades particulares y dar seguimiento a las materias pendientes.

El directivo valoró, además, la participación de las familias en actividades escolares, como encuentros folclóricos, señalando que estas instancias permiten observar el vínculo entre las comunidades y sus establecimientos.

La presencia de las autoridades en terreno, sostuvo, resulta fundamental para conocer directamente la realidad de cada recinto y evitar que las decisiones se tomen sin considerar las particularidades de las comunidades educativas.

Reinserción educativa y coordinación interinstitucional

Durante la entrevista también se abordó el trabajo con jóvenes que han tenido conflictos con la justicia y que necesitan completar su educación básica o media.

En este ámbito, Sepúlveda planteó la importancia de coordinar acciones con instituciones del sector de justicia y centros de formación técnica (CFT), con el objetivo de generar alternativas que faciliten la continuidad de los estudios y contribuyan a la reinserción educativa.

Entre las posibilidades analizadas se encuentra revisar la cantidad de horas de clases y las condiciones de los espacios donde se desarrollan estos programas.

No obstante, explicó que el SLEP debe actuar dentro de sus atribuciones y no puede destinar recursos propios a intervenir edificios que no sean de su propiedad. En esos casos, su participación puede enfocarse en orientar, coordinar y buscar alternativas junto con las instituciones responsables.

Capacitación y desarrollo profesional

La formación de los trabajadores de la educación es otra de las líneas de trabajo mencionadas por el director ejecutivo suplente.

Según explicó, las capacitaciones deben responder a las necesidades identificadas por los propios establecimientos, considerando las dificultades y prioridades que plantean sus equipos directivos.

Entre los ámbitos que podrían abordarse figuran la alfabetización digital, el uso de herramientas de inteligencia artificial y el manejo de plataformas y programas digitales, como los vinculados al entorno Google y al diseño.

La intención es que las instancias de perfeccionamiento no respondan únicamente a una oferta general, sino que se relacionen con las necesidades concretas de cada comunidad educativa y contribuyan al trabajo pedagógico.

Admisión escolar y proyectos educativos con identidad propia

En materia de admisión, durante el diálogo se planteó la preocupación por el porcentaje de familias que no habría obtenido su primera preferencia al postular a un establecimiento educacional. En la conversación se mencionó una cifra cercana al 55%, antecedente que fue abordado como un desafío pendiente.

Frente a esta situación, Sepúlveda destacó la importancia de fortalecer la identidad de los proyectos educativos, de modo que las familias puedan elegir considerando los intereses, características y propuestas formativas de cada establecimiento.

El desafío, señaló, es avanzar hacia comunidades educativas que cuenten con una identidad reconocible y que respondan a las expectativas de quienes buscan una alternativa educacional para sus hijos.

Educación técnico-profesional y necesidades productivas de Magallanes

Finalmente, el director ejecutivo suplente se refirió a la relación entre la educación técnico-profesional y los requerimientos del mercado laboral regional.

En su análisis, Magallanes necesita técnicos calificados para responder a las demandas de distintas actividades productivas, entre ellas la industria salmonera y otros sectores económicos presentes en la zona.

Advirtió que existe una diferencia entre la disponibilidad de profesionales y la necesidad de trabajadores técnicos con competencias específicas. Por ello, planteó la importancia de revisar las especialidades que ofrecen los establecimientos y su correspondencia con las oportunidades laborales existentes en la región.

La vinculación entre los liceos técnico-profesionales y el sector productivo aparece así como una de las materias que requieren atención, con el objetivo de que la formación entregada permita a los estudiantes acceder a mejores oportunidades de empleo y contribuya, al mismo tiempo, al desarrollo regional.





​

