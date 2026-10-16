COLUMNA DE OPINIÓN | EMPRENDER EN MAGALLANES: QUE LA GEOGRAFÍA NO SEA UNA DESVENTAJA

​Quien abre un negocio en Magallanes sabe lo que cuesta: transporte más caro, pocos proveedores, un mercado pequeño y distante. Aun así, cada día levanta la cortina y contrata. Apoyar a esas pymes es proteger el empleo y el bienestar de miles de familias de la región.

Un comerciante de Punta Arenas, un emprendedor turístico de Puerto Natales o un negocio familiar de Porvenir necesitan condiciones para competir sin que la ubicación sea una desventaja permanente. Y sus necesidades no son iguales: las políticas públicas deben considerar distancias, conectividad y costos de operación, en lugar de aplicar una misma respuesta a realidades distintas.

Nuestra posición como Gobierno es clara: quien quiere emprender, invertir y generar empleo debe encontrar en el Estado un aliado, no una barrera. Eso no implica eliminar responsabilidades, sino reducir trabas innecesarias y dar reglas claras.

Por eso el Gobierno del presidente José Antonio Kast impulsa medidas para simplificar el sistema tributario, facilitar la formalización y mejorar la liquidez de las empresas de menor tamaño. También es clave el pago oportuno: para un negocio pequeño, una factura pagada a tiempo puede ser la diferencia entre ampliar la cocina o cerrar el mes con dificultad.

El empleo no se crea por decreto ni las pymes crecen solo con buenas intenciones; se necesitan decisiones concretas. La Semana de la Pyme 2026 nos invita a reconocer a quienes sostienen sus negocios con perseverancia, pero el compromiso debe mantenerse todo el año.

En Magallanes sobran talento y ganas de trabajar. Apoyar a las pymes es respaldar a quienes trabajan, producen y aportan cada día al desarrollo de la región.

