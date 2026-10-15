CUENTAS DE LA LUZ SUBIRÁN UN 2,4% EN LA REGIÓN DE MAGALLANES A PARTIR DE ENERO DE 2027

A diferencia de la tendencia a la baja anunciada a nivel nacional esta mañana por el Ministerio de Energía, la región de Magallanes registrará un alza del 2,4% en las cuentas de la luz a partir de enero de 2027. La cifra proviene del informe técnico preliminar del Precio Nudo Promedio, elaborado por la Comisión Nacional de Energía.

El incremento en el territorio se explica porque la región no se encuentra conectada al Sistema Eléctrico Nacional. Al operar de forma independiente, las tarifas locales varían bajo una fórmula de indexación propia, vinculada directamente al valor de los combustibles, el Índice de Precios al Consumidor y la inflación de Estados Unidos (CPI).

Mientras en trece regiones del país se proyectan disminuciones promedio del 4,3% debido al término de antiguos contratos de generación, Magallanes sigue una dinámica distinta por su aislamiento energético. Las cifras actuales corresponden a una estimación preliminar y deberán ser ratificadas en el informe definitivo previsto para noviembre.