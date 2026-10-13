ALCALDE RADONICH DEFIENDE APERTURA COMERCIAL CON LAS FALKLAND/MALVINAS COMO OPORTUNIDAD DE EMPLEO PARA PUNTA ARENAS

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez, abordó diversas materias de interés comunal durante una entrevista realizada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde destacó las iniciativas municipales de prevención del cáncer de mama, el trabajo de atención primaria de salud, las medidas para enfrentar eventos climáticos extremos y las gestiones para generar nuevas oportunidades comerciales para las pequeñas y medianas empresas de Magallanes.

En materia de salud, el jefe comunal hizo un llamado a las mujeres a realizarse exámenes preventivos durante la campaña de concientización del cáncer de mama. En ese contexto, destacó el aumento de las mamografías efectuadas por la salud municipal, que pasaron de menos de mil en 2018 a cerca de cuatro mil durante 2025. Asimismo, valoró el trabajo de los equipos de atención primaria y la experiencia del programa municipal Punta Arenas Te Cuida, iniciativa financiada con recursos municipales que entrega atención y acompañamiento a personas con dependencia y dificultades de movilidad o autonomía. Según explicó, este trabajo fue presentado en una exposición nacional de atención primaria de salud, como parte de las experiencias desarrolladas en la comuna para responder a las necesidades de una población que envejece a un ritmo acelerado.

Respecto de las recientes lluvias y las inundaciones registradas en distintos sectores de la ciudad, Radonich advirtió que el cambio climático obliga a actualizar los criterios de planificación urbana y prevención de riesgos. Informó que el municipio identificó 78 puntos problemáticos asociados a las precipitaciones y que se han distribuido sacos de arena para proteger sectores vulnerables. También destacó las labores realizadas por equipos municipales en el sector de Humedal Tres Puentes y planteó la necesidad de mantener la limpieza de cauces, reforzar la coordinación entre instituciones y revisar las zonas de riesgo considerando los nuevos escenarios meteorológicos. En ese sentido, sostuvo que “lo excepcional va a ser la regla”, al referirse a la posibilidad de enfrentar episodios de viento, lluvia, oleaje, frío y nieve de mayor intensidad.

El alcalde también manifestó preocupación por el manejo irresponsable de residuos peligrosos, luego de que se detectara un contenedor con baterías y vehículos deshuesados en un sector donde existía riesgo de que estos elementos terminaran en el agua. Junto con recordar los esfuerzos municipales para facilitar la recepción y disposición de baterías usadas, llamó a fortalecer la fiscalización sanitaria y la colaboración de la ciudadanía para evitar daños ambientales. En la misma línea, cuestionó el abandono de neumáticos en sectores como la Laguna Lynch y recalcó que una conducta irresponsable puede afectar a toda la comunidad.

Otro de los temas centrales de la conversación fue la iniciativa municipal para abrir oportunidades de abastecimiento entre empresas de Magallanes y las Islas Falkland/Malvinas. Radonich defendió la continuidad de las gestiones comerciales y afirmó que el objetivo es generar empleo y nuevas posibilidades de desarrollo para los negocios locales, sin intervenir en la posición del Estado de Chile respecto de la soberanía territorial. En ese contexto, destacó una rueda de negocios que reunió a 60 pequeñas y medianas empresas de Magallanes con 32 empresas de las islas, instancia en la que se realizaron más de 800 reuniones comerciales. El alcalde recalcó que se trata de operaciones de abastecimiento de productos de uso cotidiano y defendió que Punta Arenas pueda competir como proveedor de alimentos, materiales de construcción, muebles, neumáticos y otros bienes.

“Lo que estamos haciendo como municipalidad es entregar empleo a muchos cesantes de nuestra ciudad”, señaló, al explicar el propósito económico de estas gestiones. Además, adelantó que el municipio prepara un nuevo encuentro empresarial para los primeros días de diciembre, con el objetivo de promover oportunidades de negocio y acercar a empresas de mayor tamaño a los emprendimientos regionales.

Finalmente, Radonich se refirió a una fiesta clandestina en el sector de Monteverde, que debió ser intervenida tras las denuncias de vecinos por posibles molestias y disturbios. En ese sentido, llamó a reforzar las fiscalizaciones y recordó la importancia de que las actividades recreativas se desarrollen en recintos autorizados, respetando los horarios y niveles de ruido establecidos.



