CONGRESO DEPORTIVO BUSCA POTENCIAR NUEVOS TALENTOS EN PUNTA ARENAS

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo deportivo local y promover el conocimiento científico en la comunidad, la Municipalidad de Punta Arenas, a través de su Fundación Municipal de Deportes y en colaboración con el CFT Santo Tomás, realizó el Congreso sobre la Preparación del Deportista: desde la Iniciación al Rendimiento Deportivo, encuentro que se desarrolló entre el 8 y el 10 de octubre.





La actividad contempló exposiciones, talleres prácticos y espacios de conversación en torno a la planificación del entrenamiento, la preparación física, la prevención de lesiones y la identificación de deportistas con potencial para alcanzar niveles competitivos de alto rendimiento. El programa consideró la participación de especialistas y expositores que compartieron experiencias y herramientas aplicables al trabajo con deportistas desde sus primeras etapas de formación.

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"Fueron 3 días juntamente con Santo Tomás, donde se congregaron profesores de educación física, entrenadores, preparadores físicos, y también estudiantes de estas carreras", señaló el alcalde de Punta Arenas, quien además agregó que "fue una muy buena conversación de muy alto nivel por parte de los expositores nuestros, como también de los que llegaron desde Argentina y desde Santiago", sostuvo Claudio Radonich.

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Uno de los invitados destacados fue el entrenador argentino Horacio Anselmi, reconocido internacionalmente por su trayectoria en preparación física y planificación del rendimiento deportivo. Durante la primera jornada, el especialista presentó las ponencias "Detección de talentos deportivos: de la escuela al podio" y "Planificación del entrenamiento deportivo a largo plazo", además de realizar una presentación de sus libros y dirigir un taller práctico sobre fuerza y potencia en la iniciación deportiva. "Punta Arenas tiene un potencial muy importante. Hay que trabajar en la identificación de esos talentos desde edades tempranas y acompañarlos con una planificación adecuada para que puedan llegar al alto rendimiento", señaló.

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El experimentado entrenador cuenta con una extensa trayectoria vinculada al deporte de alto rendimiento, con experiencia en la preparación física de deportistas de distintas disciplinas y en instituciones como Boca Juniors. También ha trabajado con destacados exponentes del tenis y la natación, además de participar en procesos deportivos de alcance internacional, entre ellos la histórica obtención de la Copa Davis por parte de Argentina en 2017.

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El congreso continuó con presentaciones sobre entrenamiento de fuerza, condición física, alimentación y rehabilitación de lesiones, resistencia en deportes cíclicos y evaluación de atletas de alto rendimiento. La jornada final incluyó talleres prácticos y un panel de expertos dedicado a analizar las posibilidades de desarrollar talentos deportivos desde las regiones y los factores que influyen en su incorporación a la reserva deportiva nacional.