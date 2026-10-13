Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
banner casino
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
banner casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
SALMON EXPORT

13 de octubre de 2026

CONGRESO DEPORTIVO BUSCA POTENCIAR NUEVOS TALENTOS EN PUNTA ARENAS

​La iniciativa municipal, desarrollada junto al CFT Santo Tomás, reunió a especialistas y exponentes para abordar la formación de deportistas, la detección de talentos y su proyección hacia el alto rendimiento.

SS 10
Con el objetivo de fortalecer el desarrollo deportivo local y promover el conocimiento científico en la comunidad, la Municipalidad de Punta Arenas, a través de su Fundación Municipal de Deportes y en colaboración con el CFT Santo Tomás, realizó el Congreso sobre la Preparación del Deportista: desde la Iniciación al Rendimiento Deportivo, encuentro que se desarrolló entre el 8 y el 10 de octubre.

La actividad contempló exposiciones, talleres prácticos y espacios de conversación en torno a la planificación del entrenamiento, la preparación física, la prevención de lesiones y la identificación de deportistas con potencial para alcanzar niveles competitivos de alto rendimiento. El programa consideró la participación de especialistas y expositores que compartieron experiencias y herramientas aplicables al trabajo con deportistas desde sus primeras etapas de formación.

"Fueron 3 días juntamente con Santo Tomás, donde se congregaron profesores de educación física, entrenadores, preparadores físicos, y también estudiantes de estas carreras", señaló el alcalde de Punta Arenas, quien además agregó que "fue una muy buena conversación de muy alto nivel por parte de los expositores nuestros, como también de los que llegaron desde Argentina y desde Santiago", sostuvo Claudio Radonich.

Uno de los invitados destacados fue el entrenador argentino Horacio Anselmi, reconocido internacionalmente por su trayectoria en preparación física y planificación del rendimiento deportivo. Durante la primera jornada, el especialista presentó las ponencias "Detección de talentos deportivos: de la escuela al podio" y "Planificación del entrenamiento deportivo a largo plazo", además de realizar una presentación de sus libros y dirigir un taller práctico sobre fuerza y potencia en la iniciación deportiva. "Punta Arenas tiene un potencial muy importante. Hay que trabajar en la identificación de esos talentos desde edades tempranas y acompañarlos con una planificación adecuada para que puedan llegar al alto rendimiento", señaló.

El experimentado entrenador cuenta con una extensa trayectoria vinculada al deporte de alto rendimiento, con experiencia en la preparación física de deportistas de distintas disciplinas y en instituciones como Boca Juniors. También ha trabajado con destacados exponentes del tenis y la natación, además de participar en procesos deportivos de alcance internacional, entre ellos la histórica obtención de la Copa Davis por parte de Argentina en 2017.

El congreso continuó con presentaciones sobre entrenamiento de fuerza, condición física, alimentación y rehabilitación de lesiones, resistencia en deportes cíclicos y evaluación de atletas de alto rendimiento. La jornada final incluyó talleres prácticos y un panel de expertos dedicado a analizar las posibilidades de desarrollar talentos deportivos desde las regiones y los factores que influyen en su incorporación a la reserva deportiva nacional.
SS 10

CONGRESO DEPORTIVO BUSCA POTENCIAR NUEVOS TALENTOS EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

SALMONICULTURA Y TURISMO EN NATALES, HIDRÓGENO VERDE EN RÍO VERDE Y NUEVAS ENERGÍAS EN PORVENIR: ESTAS FUERON LAS CUATRO ÚLTIMAS CONCESIONES APROBADAS POR EL CRUBC

Leer Más

La Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC) se pronunció favorablemente el viernes, en la segunda de sus sesiones, sobre cuatro proyectos.

La Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC) se pronunció favorablemente el viernes, en la segunda de sus sesiones, sobre cuatro proyectos.

CRUBC
nuestrospodcast
slepcapacitaciones

SLEP MAGALLANES DESPLIEGA UN PLAN DE CAPACITACIONES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
banner casino
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
YOPPERN NUEVO 336x336
LC 3

"LA COSTANERA ES TUYA" INICIÓ UNA NUEVA TEMPORADA DE DEPORTE Y RECREACIÓN AL AIRE LIBRE EN PUNTA ARENAS

BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
afiche impresion hoja oficio 3

CABO DE HORNOS INICIA PROYECTO DE SALUD PREVENTIVA CON INVERSIÓN DE $41 MILLONES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
SALMON EXPORT
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
banner casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
escuela dorotea2

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DOROTEA EXPLORARON EL PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO DE TORRES DEL PAINE

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.