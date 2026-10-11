MOP MANTIENE TRABAJOS EN EL HUMEDAL TRES PUENTES Y EL RÍO DE LAS MINAS

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) mantiene trabajos en distintos sectores de Punta Arenas afectados por las intensas precipitaciones, con equipos desplegados en el humedal Tres Puentes y el río de Las Minas. Las labores buscan reducir los anegamientos y prevenir complicaciones ante nuevas lluvias.

Durante este fin de semana, el seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, junto a los directores regionales de Vialidad, Franco Serafini, y de Obras Hidráulicas, Jorge Martinic, supervisaron las faenas y las acciones de mitigación ejecutadas en distintos puntos de la ciudad.

En el sector del humedal Tres Puentes, los equipos trabajan con maquinaria pesada en la conexión del canal de trasvase con el estero Bitsch, para evitar que esas aguas escurran hacia el humedal y provoquen su colapso. La intervención busca prevenir el anegamiento de la Ruta 9 y mantener la conectividad del sector.

En paralelo, las cuadrillas de Vialidad y Obras Hidráulicas realizaron labores de despeje y limpieza de la barrera de control sedimentológico del río de Las Minas, retirando troncos, sedimentos y otros materiales arrastrados por las lluvias. Para estos trabajos se utilizaron retroexcavadoras, excavadoras y camiones.

Además, Obras Hidráulicas continúa con la limpieza del cauce del río de Las Minas, particularmente desde el puente O’Higgins aguas abajo. Según informó el MOP, estas faenas se extenderán durante toda la próxima semana, como parte de las medidas preventivas ante eventuales nuevas precipitaciones en Punta Arenas.