Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
SALMON EXPORT

10 de octubre de 2026

LOS ATLETAS DE LA RISA SE PRESENTARÁN ESTE SÁBADO EN DREAMS PUNTA ARENAS

​El trío humorístico nacional actuará en el restobar Lucky 7 del casino puntarenense este 10 de octubre, con una rutina que combinará chistes, canciones e interacción con el público.

FOTO ATLETAS DE LA RISA 2024

Los Atletas de la Risa se presentarán este sábado 10 de octubre en el restobar Lucky 7 del casino Dreams Punta Arenas. El espectáculo comenzará no antes de las 23:00 horas y el acceso será gratuito para quienes ingresen al casino.

Integrado por Patricio Mejías, Juan Carlos Donoso y Roberto Saldías, el conjunto es uno de los grupos tradicionales del humor chileno. Sus integrantes comenzaron a presentarse en 1987 en el Paseo Ahumada, en Santiago, y alcanzaron mayor notoriedad tras su participación en el Festival de Dichato de 2012, que les permitió llegar posteriormente al Festival de Viña del Mar.

Patricio Mejías, conocido como «Pato», adelantó que el espectáculo incluirá rutinas, chistes, canciones, imágenes en pantalla e interacción con los asistentes. Según explicó, la propuesta combina elementos nuevos en la puesta en escena con el estilo humorístico que ha caracterizado al trío.

El comediante también destacó la relación del grupo con el público magallánico y sus anteriores visitas al casino. «Estar en la región de Magallanes siempre ha sido especial para nosotros», señaló, junto con agradecer el recibimiento del personal y el cariño de los asistentes.

La presentación está programada para comenzar a las 23:00 horas o después. El ingreso al espectáculo está incluido en la entrada al casino, cuyo importe es de beneficio fiscal.


FOTO LA GRAN MAGIA TROPICAL DREAMS IQUIQUE

LA GRAN MAGIA TROPICAL CELEBRA 28 AÑOS DE CUMBIA EN DREAMS PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

PRESIDENTE DE LA LIGA NAVAL ARGENTINA AMENAZA CON DETENER BUQUE CHILENO QUE VIAJARÁ A MALVINAS

Leer Más

​La advertencia fue realizada el pasado 6 de octubre ante las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados argentina, durante la discusión de un proyecto del Gobierno de Javier Milei destinado a reforzar la protección de la soberanía nacional.

​La advertencia fue realizada el pasado 6 de octubre ante las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados argentina, durante la discusión de un proyecto del Gobierno de Javier Milei destinado a reforzar la protección de la soberanía nacional.

buque-malvinas
nuestrospodcast
FOTO ATLETAS DE LA RISA 2024

LOS ATLETAS DE LA RISA SE PRESENTARÁN ESTE SÁBADO EN DREAMS PUNTA ARENAS

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
YOPPERN NUEVO 336x336
FOTO ATLETAS DE LA RISA 2024

LOS ATLETAS DE LA RISA SE PRESENTARÁN ESTE SÁBADO EN DREAMS PUNTA ARENAS

BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
detenido09102026

PDI DETUVO EN PUNTA ARENAS A SUJETO QUE PERMANECÍA PRÓFUGO DESDE EL 2022 Y MANTENÍA CUATRO ÓRDENES DE DETENCIÓN VIGENTES

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
SALMON EXPORT
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
umaginvestigacionaustral

INVESTIGACIÓN AUSTRAL: ENVEJECER EN EL EXTREMO SUR

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.