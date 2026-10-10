LOS ATLETAS DE LA RISA SE PRESENTARÁN ESTE SÁBADO EN DREAMS PUNTA ARENAS

Los Atletas de la Risa se presentarán este sábado 10 de octubre en el restobar Lucky 7 del casino Dreams Punta Arenas. El espectáculo comenzará no antes de las 23:00 horas y el acceso será gratuito para quienes ingresen al casino.

Integrado por Patricio Mejías, Juan Carlos Donoso y Roberto Saldías, el conjunto es uno de los grupos tradicionales del humor chileno. Sus integrantes comenzaron a presentarse en 1987 en el Paseo Ahumada, en Santiago, y alcanzaron mayor notoriedad tras su participación en el Festival de Dichato de 2012, que les permitió llegar posteriormente al Festival de Viña del Mar.

Patricio Mejías, conocido como «Pato», adelantó que el espectáculo incluirá rutinas, chistes, canciones, imágenes en pantalla e interacción con los asistentes. Según explicó, la propuesta combina elementos nuevos en la puesta en escena con el estilo humorístico que ha caracterizado al trío.

El comediante también destacó la relación del grupo con el público magallánico y sus anteriores visitas al casino. «Estar en la región de Magallanes siempre ha sido especial para nosotros», señaló, junto con agradecer el recibimiento del personal y el cariño de los asistentes.

La presentación está programada para comenzar a las 23:00 horas o después. El ingreso al espectáculo está incluido en la entrada al casino, cuyo importe es de beneficio fiscal.

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