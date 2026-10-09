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9 de octubre de 2026

OPERACIÓN FROWARD: AUTORIDAD MARÍTIMA Y EL CONTROL EFECTIVO EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES

Como resultado del operativo, se incautaron 23 sacos con artes de pesca ilegales.

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En el marco de las labores permanentes de fiscalización y control que desarrolla la Autoridad Marítima, la Lancha de Servicio General (LSG) "Punta Arenas" llevó a cabo la Operación Froward. Se trató de un despliegue por distintos sectores del Estrecho de Magallanes y aguas interiores de la región, en el que se realizaron fiscalizaciones pesqueras en conjunto con funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).

La comisión se inició el martes 29 de septiembre con el zarpe de la unidad marítima desde Punta Arenas. Su objetivo fue fiscalizar la actividad pesquera y controlar el tránsito de embarcaciones en los sectores de Paso Largo, Seno Magdalena, Seno Agostini, Seno Keats y Seno Martínez.

Como resultado del operativo, se incautaron 23 sacos con artes de pesca ilegales. Además, se sorprendió a una embarcación navegando sin registro ni autorización de zarpe, que también transportaba artes de pesca ilegales, por lo que sus dos tripulantes fueron citados a los juzgados civiles competentes de la ciudad de Punta Arenas.

Por otra parte, en el marco de las tareas de control marítimo, la unidad marítima brindó seguridad a la navegación del MSC "Muge", nave mercante de 366 mts de eslora, mientras realizaba su tránsito por el Paso Tortuoso, uno de los sectores más complejos del Estrecho de Magallanes.

El Segundo Comandante de la unidad, Teniente Segundo Vicente Muñoz, destacó que "Este tipo de operativos en conjunto con Sernapesca nos permite fiscalizar y controlar la actividad pesquera en distintos puntos de nuestra jurisdicción, promoviendo un correcto actuar del personal marítimo embarcado y, al mismo tiempo, nos permite mantener un resguardo permanente de la vida humana en el mar a lo largo del Estrecho de Magallanes y sus zonas aledañas".

Por otra parte, la Directora de Sernapesca, Srta. Ximena Gallardo comentó que “gracias al despliegue y apoyo fundamental que la Autoridad Marítima nos presta para desplegarnos hacia zonas de pesca, pudimos incautar la suma de 23 sacos de redes de centolleras, arte de pesca ilegal, toda vez que es un arte que no es selectivo y no discriminatorio para efectos de la captura del recurso de centolla. Producto de la incautación, los infractores quedaron citados a los juzgados civiles competentes de la ciudad de Punta Arenas. Como Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de Magallanes, vamos a mantener las fiscalizaciones con el apoyo permanente de la Autoridad Marítima de nuestra Región”.

Con la Operación Froward, la Autoridad Marítima mantiene su control efectivo en el Estrecho de Magallanes y las aguas interiores de la región. Este trabajo contribuye al cumplimiento de la normativa vigente, a la protección de los recursos marinos, a la seguridad de la navegación y a la salvaguarda de la vida humana en el mar.

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