“NO SOMOS INGENUOS”: EL MENSAJE DE PÉREZ MACKENNA FRENTE AL CONFLICTO CON ARGENTINA POR EL ESTRECHO DE MAGALLANES

Lo nuevo. Una semana después de ser interpelado, el canciller Francisco Pérez Mackenna acudió este martes a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados a “analizar los cuestionamientos formulados por los altos mandos de las Fuerzas Armadas de la República Argentina a la Soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes y Zona Austral, y la respuesta del Estado de Chile en el plano diplomático y de Defensa”.

A continuación algunos extractos de la intervención de Pérez Mackenna, donde abordó las dos notas de protestas que ha enviado Chile a a la administración Milei, otras expresiones de malestar que se han hecho ver a Argentina, los avances que a su juicio se han dado a partir de la posición del gobierno chileno (expresadas entre otras cosas en la declaración Milei-Kast en La Moneda) y el por qué a su juicio en la interpelación “no ganó nadie”, aunque la última encuesta Cadem mostró que su performance fue mejor evaluada que la de su interpelador, el diputado Nelson Venegas (PS).

Lo que dijo el canciller. “Al finalizar el ejercicio (la interpelación) me quedé con la sensación de que aquí no ganó nadie. Perdió Chile al vernos enfrentados en un tema que nos debe unir: cómo nos presentamos ante el mundo”.

Prosiguió con el conflicto a partir del Estrecho de Magallanes, reforzando la soberanía nacional y los tratados suscritos con Argentina. De los problemas con Argentina los relató así.

Dos notas de protesta. “El 14 de abril de 2026 trascendió una entrevista del Jefe del Servicio de Hidrografía Naval, Contraalmirante Hernán Montero, en el podcast “Oid Mortales”. Reconoció que el Estrecho es chileno y que debe mantenerse expedito, pero sostuvo, entre comillas que “la boca” sería argentina. El artículo 10 del tratado de 1984 establece que el Estrecho termina en la línea entre los hitos, y no reconoce el concepto de boca como parte integrante del límite al que hace referencia el Contraalmirante”.

“El 23 de agosto de 2026, el Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Brigadier General Gustavo Javier Valverde, afirmó en el podcast “La Fábrica” que “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía”, sin precisar de quién”.

“Y el 11 de septiembre de 2026, el Ministro de Defensa, Carlos Presti, afirmó en el canal A24 que “hay patrullaje combinado entre la Armada de Argentina y la Armada de Chile” y, al preguntársele si ocurría en el Drake y en Magallanes, respondió que “se realizan en los dos”.

“Estas declaraciones no se ajustan a lo que establecen los tratados ni a la realidad en el terreno. No las minimizamos y por eso las respondimos con rapidez y firmeza. La respuesta de Chile ha sido inmediata, formal y por escrito”.

“Frente a las declaraciones del Contraalmirante Montero, la Cancillería envió a la Embajada argentina nota de protesta, el 16 de abril de 2026, dos días después de que trascendieran”.

“Frente a los comentarios del General Valverde, nuestra Embajada en Buenos Aires entregó nota de protesta, el 25 de agosto, también dos días después. Esa nota expresó nuestra preocupación por la reiteración de declaraciones de altos mandos en servicio activo y reiteró nuestro rechazo a toda expresión de “control conjunto” del Estrecho”.

Expresiones de malestar. “Los resultados son concretos. El 25 de agosto, la Cancillería argentina declaró que su posición sobre el Estrecho es la que establecen ambos tratados, y que “rigen plenamente y son considerados definitivos por la República Argentina”.

“Cuando el 11 de septiembre el Ministro Presti habló de patrullajes combinados, la respuesta fue igual de inmediata. El Ministerio de Defensa Nacional precisó ese mismo día que las aguas jurisdiccionales chilenas son custodiadas y controladas exclusivamente por la Armada de Chile. Y el Presidente de la República fue categórico: jamás ha habido un patrullaje conjunto en el Estrecho de Magallanes; el Estrecho es y será siempre chileno”.

“En otras ocasiones, yo personalmente o a través del embajador en Argentina tomamos contacto directo con las autoridades argentinas para expresar nuestro malestar y rechazo a diversas declaraciones. En 24 horas, se desactivó el conflicto y se hicieron públicas las disculpas o aclaraciones necesarias”.

“Por motivos de interés nacional, no puedo revelar el contenido de las notas mencionadas o de cada conversación. Pero lo importante es que cada acción ha dado resultados”.

“Señor Presidente, honorables diputados. No somos ingenuos. Pero estos asuntos se resuelven con prudencia. No logra más el que grita más fuerte. Logra el que, con firmeza y discreción, hace que las cosas pasen y se resuelvan”.

Fuente: ex-ante.cl

