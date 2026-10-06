UNIVERSIDAD DE MAGALLANES INVITA A LA COMUNIDAD A LA CUARTA VERSIÓN DE LA EXPO AGRO UMAG 2026

La actividad, de acceso libre y organizada por el proyecto Ciencia 2030 junto al Departamento de Ciencias Agropecuarias y Acuícolas, reunirá en el campus central al sector productivo, emprendimientos y laboratorios para abordar la soberanía alimentaria de Magallanes.

Este jueves 8 de octubre, la Universidad de Magallanes (UMAG) llevará a cabo la cuarta versión de la Expo Agro UMAG 2026 en el Edificio Agropecuario de su campus central (Av. Bulnes 01855, Punta Arenas). La jornada, de carácter abierto e interactivo, busca acercar la ciencia, la tecnología y la producción silvoagropecuaria a estudiantes, familias y productores locales, integrando stands de emprendedores, degustaciones y muestras tecnológicas.

Además, la institución abrirá sus espacios de investigación y docencia para enseñar de forma práctica sobre biotecnología vegetal, uso sostenible de recursos, monitoreo satelital y nutrición de alimentos.

"Queremos invitar a toda la comunidad a acercarse a la Universidad y conocer el agro de Magallanes desde distintas perspectivas. La Expo Agro es una oportunidad para encontrarse con productores e investigadores, pero también para reflexionar sobre los desafíos que tenemos hacia el futuro en soberanía y seguridad alimentaria", destacó René Muñoz, director del Departamento de Ciencias Agropecuarias y Acuícolas de la UMAG.

En el marco del evento, la carrera de Agronomía —que cumple un rol central en la organización junto al proyecto Ciencia 2030 (CI2030) presentará su oferta académica y dará a conocer su nueva malla curricular, la cual comenzará a implementarse a partir de 2027



