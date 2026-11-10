NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE SEIS AÑOS PODRÁN JUGAR EN FAMILIA EN EL CIIJUM EN LA EXPO JUNJI 2026

Todas las niñas y los niños menores de seis años y sus seres queridos están invitados al Centro Integral Infantil de Juego y Movimiento (Ciijum), administrado por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) para “Jugando en familia: Expo Junji 2026”, evento que se desarrollará el sábado 14 de noviembre, entre las 15 y las 18 horas, en el edificio de avenida Salvador Allende 0291, Punta Arenas.

“Jugando en familia” es una actividad impulsada por el encargado del recinto, el profesor Alejandro Alvarado Subiabre y que habitualmente tiene lugar en vacaciones tanto de verano como de invierno, abriendo el Ciijum a todas y todos, para conocer este recinto especialmente construido e implementado para la primera etapa de la vida.

En esta ocasión la invitación se da en el contexto de la serie de actividades “Magallanes se une por la primera infancia”, en la que la Secretaría Regional Ministerial de Educación, la Junji, Integra y el Servicio Local de Educación Pública (Slep) de Magallanes se unen dentro de la Campaña de Postulaciones 2027 a salas cuna y jardines infantiles.

Quienes asistan a “Jugando en familia: Expo Junji 2026” podrán disfrutar de juegos y salas del Ciijum, sorpresas, premios y la posibilidad de participar en el proceso para ser parte de las comunidades educativas de la Junji en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

La Expo Junji nació en 2018 como un evento que acerca la oferta de Educación Parvularia y bienestar integral para niñas y niños a la comunidad en general. En sus primeras versiones fue montada en los grandes centros comerciales de Punta Arenas y espacios públicos de Puerto Williams, Porvenir y Punta Arenas. Durante la pandemia del coronavirus tuvo un formato virtual, usando las redes sociales de la Junji Magallanes. Por vez primera, en 2026, la Expo Junji se hará en uno de los edificios institucionales, el Ciijum.

En esta ocasión, participan los establecimientos “Cumbres Patagónicas”, “Bambi”, “Caperucita Roja” y “Villa Austral”, para llegar a un público masivo, mostrando su oferta con stands de difusión y personal pedagógico y el apoyo de funcionarias y funcionarios de la Dirección Regional de la Junji.

Alejandro Alvarado recomendó a las y los asistentes a “Jugando en familia: Expo Junji 2026”, tanto niñas y niños como adultos, participar descalzos o usando calcetines antideslizantes. No se debe consumir alimentos dentro del Ciijum y se puede llevar botellas con agua. Se solicita no asistir con objetos de valor y finalmente, dejar ordenados los materiales y sectores utilizados.

Marisol Villegas Núñez, directora regional (S) de la Junji Magallanes, invitó al evento especialmente a las niñas, los niños y las familias ajenas al servicio público de Educación Parvularia. “Las y los invitamos a conocer nuestra oferta y equipos en la Expo Junji. Queremos aumentar las matrículas en 2027 y también, los porcentajes de asistencia. La educación inicial es vital en el desarrollo integral de los seres humanos, ya que potencia habilidades cognitivas, emocionales y sociales en la etapa de mayor plasticidad cerebral. Aquí están las bases de los posteriores aprendizajes, la autonomía y socialización, garantizando un desenvolvimiento sustentable y equitativo”.

La autoridad regional concluyó llamando a las madres y padres a postular a sus hijas e hijos a los establecimientos institucionales y programas educativos en https://junji.cl, antes del 27 de noviembre de 2026.