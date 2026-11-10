DESTACADA PARTICIPACIÓN REGIONAL EN L’ETAPE CHILE Y PREPARATIVOS PARA LA 12° VUELTA DEL ESTRECHO EN PUNTA ARENAS

El ciclismo sigue sumando hitos y desafíos organizativos en la región de Magallanes. Durante la más reciente edición de Polar en el Deporte, representantes de la Escudería Mosso compartieron los positivos resultados obtenidos por los deportistas magallánicos en la primera versión de L’Etape by Tour de France, realizada en Valdivia, y proyectaron los detalles de lo que será la esperada duodécima edición de la Vuelta del Estrecho en Punta Arenas.

El joven ciclista de 17 años, Mario Bahamonde, relató su experiencia tras obtener el tercer lugar en la categoría junior durante la exigente competencia de 110 kilómetros bajo lluvia torrencial en la Región de Los Ríos. Además, abordó su participación en los recientes Juegos de la Araucanía, donde la delegación regional enfrentó severas dificultades logísticas, como la falta de indumentaria oficial, destacando que, pese a la adversidad, el equipo mantuvo el compromiso y logró completar las pruebas.

Por su parte, el dirigente y deportista Héctor Soto entregó los pormenores de la 12° Vuelta del Estrecho, evento que se desarrollará este domingo a partir de las 10:00 horas. La prueba principal, que contempla un recorrido de 105 kilómetros desde la Plaza de Armas hasta el Hito Geográfico, sumará en esta oportunidad circuitos especiales en el velódromo para categorías infantiles y una nueva serie exclusiva para bicicletas Gravel.

En esta emisión de Polar en el Deporte a través de todas las plataformas de Polar Comunicaciones, Soto valoró el constante respaldo del municipio local y la empresa privada para concretar estas iniciativas. Las inscripciones para la gran prueba dominical permanecerán abiertas hasta este jueves a las 20:00 horas, en un esfuerzo continuo por consolidar esta disciplina y respaldar a los nuevos talentos en su ruta deportiva.





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