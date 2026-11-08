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8 de noviembre de 2026

INDH ADVIERTE POSIBLES EFECTOS DE PROYECTO QUE REFORMA LA INSTITUCIÓN

​El director del organismo, Yerko Ljubetic, expuso ante la Cámara de Diputadas y Diputados sus observaciones a la iniciativa del Ejecutivo, señalando que el informe financiero contempla la desvinculación de los 71 abogados que actualmente cumplen funciones de protección judicial.

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El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, presentó ante la comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputadas y Diputados un informe legislativo sobre el proyecto de ley del Ejecutivo que propone reformar la institución. El documento, aprobado por el Consejo del organismo, plantea observaciones relacionadas con su autonomía, independencia, presencia territorial y herramientas de protección de derechos.

Durante su exposición, Ljubetic advirtió que la iniciativa no solo contempla eliminar la facultad de interponer querellas criminales, sino que también podría afectar otras formas de protección judicial. Según explicó, el informe financiero que acompaña el proyecto considera la eliminación de los cargos correspondientes a los 71 abogados que actualmente trabajan en estas funciones dentro del INDH.

Otro de los puntos planteados corresponde a la composición del Consejo, cuya integración se reduciría de 11 a cinco integrantes, eliminando las cuatro designaciones que actualmente corresponden directamente a organizaciones de la sociedad civil. El informe también cuestiona el régimen transitorio propuesto, que establece un consejo cuyos integrantes serían designados por el Presidente de la República con aprobación del Senado durante los primeros dos años.

En materia territorial, el documento advierte sobre una eventual reducción del 50% del personal destinado a estas funciones y las decisiones que quedarían en manos del consejo transitorio respecto de la presencia del Instituto en el país. El INDH también manifestó preocupación por los posibles efectos de la reforma en la participación de la sociedad civil y en la independencia institucional.

El informe reconoce, además, algunos aspectos de la iniciativa, como la separación entre el Consejo y la dirección ejecutiva, la facultad de emitir informes sobre proyectos de ley y la posibilidad de presentar amicus curiae en causas judiciales. La exposición se realizó en el marco de las audiencias de la comisión parlamentaria que analiza el proyecto, instancia en la que también participaron organizaciones y representantes vinculados a la defensa de los derechos humanos.


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