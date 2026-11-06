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6 de noviembre de 2026

EJÉRCITO E INACH EXPLORAN EL USO DE IA EN BENEFICIO DE LA CIENCIA

​El desafío llevó a los equipos técnicos del CIITEC e INACH a desarrollar un proceso progresivo de investigación y experimentación, incluyendo pruebas en terreno en la Reserva “Pingüino Rey”, en Tierra del Fuego.

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En el marco del Convenio de colaboración suscrito entre el Ejército de Chile y el Instituto Antártico Chileno (INACH), que contempla ocho áreas de Investigación y Desarrollo (I+D) en Ciencia y Tecnología Antártica, el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica del Ejército (CIITEC) participó en una iniciativa orientada a evaluar el uso de Inteligencia Artificial para automatizar el monitoreo de colonias en ambientes subantárticos.

 
El desafío llevó a los equipos técnicos del CIITEC e INACH a desarrollar un proceso progresivo de investigación y experimentación, incluyendo pruebas en terreno en la Reserva “Pingüino Rey”, en Tierra del Fuego. El trabajo evolucionó desde el procesamiento de ortomosaicos (imagen aérea de alta resolución) obtenidos mediante UAV hacia el análisis de imágenes provenientes de cámaras terrestres, evaluando modelos de Deep Learning como YOLOv9 y RT-DETR para automatizar tareas de detección y conteo.

 
Como resultado, se transfirió a INACH un paquete tecnológico de aproximadamente 50 GB, compuesto por datasets, modelos entrenados, códigos y scripts, documentación técnica, material audiovisual, un artículo científico asociado y una aplicación web desplegable mediante Docker. Todo este trabajo permitió consolidar conocimiento, herramientas y experiencia técnica reutilizable.

 
Para el Ejército de Chile, el valor de este tipo de investigación trasciende su aplicación original. Experimentar con visión artificial, procesamiento automatizado de imágenes, Inteligencia Artificial y ciencia de datos permite desarrollar conocimientos y capacidades que posteriormente pueden ser adaptados a otros desafíos institucionales vinculados al monitoreo, reconocimiento, análisis territorial, procesamiento de información y apoyo a la toma de decisiones.

 
Este tipo de iniciativas refleja una forma concreta de entender la innovación: investigar, experimentar y validar tecnologías sobre problemas reales para transformar conocimiento en capacidades útiles y sostenibles.

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