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5 de noviembre de 2026

SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS INSPECCIONA AVANCE DE LA FUTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO REGIONAL DE MAGALLANES QUE RESCATARÁ PATRIMONIO HISTÓRICO Y ALBERGARÁ MÁS DE 4 MIL LIBROS

La obra, ejecutada por la Dirección de Arquitectura del MOP, alcanza un 75% de avance y permitirá recuperar los históricos inmuebles de la ex Penitenciaría de Magallanes y del antiguo Juzgado de Letras para transformarlos en un moderno espacio cultural y de conservación documental para la región.

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​En el marco de su visita a la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, el Subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, realizó hoy una visita inspectiva a las obras de construcción de la futura Biblioteca y Archivo Regional de Punta Arenas, actividad en la que estuvo acompañado por el Seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic; el Vocero de Gobierno, Ángel Roa; y el Director Regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat), Pablo Quercia.

 
Durante el recorrido, las autoridades constataron el avance de una de las obras patrimoniales más emblemáticas que actualmente se ejecutan en la región, la cual representa una inversión vigente superior a los $36 mil millones y es financiada conjuntamente por el Gobierno Regional de Magallanes y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. La iniciativa considera la recuperación de inmuebles con más de un siglo de historia, que formaron parte de la antigua Penitenciaría de Magallanes y del antiguo Juzgado de Letras, ambos bajo protección de la Ley de Monumentos Nacionales.

 
El Subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, destacó el valor histórico y cultural de la iniciativa.
“Estamos frente a una obra maravillosa y muy especial. Este edificio forma parte de la historia de la obra pública chilena y por más de cien años funcionó como cárcel. Gracias al esfuerzo conjunto del Ministerio de las Culturas, del Gobierno Regional, del Serpat y del Ministerio de Obras Públicas, estamos recuperando este patrimonio para devolverlo a la comunidad y ponerlo al servicio de las futuras generaciones”, señaló la autoridad ministerial.

 
El proyecto contempla una superficie total de 4.945 metros cuadrados, distribuidos entre obras de restauración patrimonial y nuevas edificaciones, incorporando una moderna Biblioteca Regional y el primer Archivo Regional especializado para la conservación, catalogación y resguardo del patrimonio documental generado por instituciones públicas de Magallanes.
Uno de los espacios más destacados será el gran librero principal de la futura biblioteca, con capacidad para albergar más de 4.000 libros, fortaleciendo el acceso a la cultura, la lectura y el conocimiento para la comunidad magallánica.

 
La obra también ha significado importantes hallazgos arqueológicos que han aportado nuevos antecedentes sobre la historia del recinto. A la fecha se han registrado 41.379 hallazgos arqueológicos, los cuales son objeto de análisis especializado y monitoreo permanente, constituyéndose en un valioso aporte para el conocimiento y puesta en valor del patrimonio regional.

 
Por su parte, el Vocero de Gobierno, Ángel Roa, destacó el impacto de la iniciativa en materia de empleo y desarrollo regional.

 
“Como Gobierno estamos muy contentos por el avance de esta obra emblemática para Magallanes. Actualmente genera empleo para más de 220 personas, en su mayoría trabajadores de la región, contribuyendo a la reactivación económica y al desarrollo cultural de nuestra comunidad”, afirmó.

 
Actualmente la construcción presenta un 75% de avance físico y financiero, estimándose la finalización de las obras para mayo de 2027.

 
La futura Biblioteca y Archivo Regional permitirá ampliar significativamente la oferta cultural de Magallanes, incorporando actividades de extensión del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y consolidándose como un espacio de encuentro, memoria e identidad para las actuales y futuras generaciones.

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