UNIVERSIDAD DE CHILE REÚNE LAS VIII JORNADAS DE DERECHO ANTÁRTICO EN LA SEMANA DEL DÍA DE LA ANTÁRTICA CHILENA

Una cita con el Sexto Continente en la Casa de Bello

Este jueves 5 y viernes 6 de noviembre, la Sala Matilde Brandau de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en Avenida Santa María 076, recibirá las VIII Jornadas Chilenas de Derecho Antártico. Bajo el lema "Autonomía y resiliencia del Sistema del Tratado Antártico en el orden mundial contemporáneo", el encuentro reunirá a juristas, internacionalistas, especialistas en defensa e investigadores de otras disciplinas en torno a una pregunta de plena actualidad: cómo resiste el régimen que gobierna la Antártica en un mundo cada vez más tensionado.

El calendario le suma un simbolismo especial. El viernes 6, día de cierre de las Jornadas, Chile conmemora el Día de la Antártica Chilena: se cumplen 86 años del Decreto Supremo N° 1.747 de 1940, con el que el Presidente Pedro Aguirre Cerda fijó los límites del Territorio Chileno Antártico. Pocas fechas podrían ser más apropiadas para discutir el futuro jurídico del continente blanco.

Entre las voces convocadas, dos llegan desde el extremo austral del país: la periodista científica María Pastora Sandoval y el historiador antártico Francisco Sánchez Urra, ambos radicados en Punta Arenas. Su presencia en una de las escuelas de derecho de mayor tradición del país no es un detalle menor: es la Antártica contada desde la ciudad que la mira de frente.

Ocho años construyendo una escuela de pensamiento antártico

Las Jornadas nacieron en 2019 con un propósito claro: estimular el estudio de los asuntos político-jurídicos antárticos en Chile y en el mundo hispanohablante, abriendo espacio a jóvenes investigadores del derecho, las relaciones internacionales y disciplinas afines. Las organiza el Programa de Estudios Antárticos de la Facultad de Derecho, y esta edición cuenta con la colaboración del Instituto Milenio BASE.

En los últimos años el encuentro salió de Santiago para recorrer el país. Punta Arenas inauguró ese camino en octubre de 2023, cuando la V versión se realizó junto al XI Congreso Chileno de Investigaciones Antárticas. Luego vinieron Viña del Mar en 2024, con la Armada y la Academia de Guerra Naval, y Valdivia en 2025, con la Universidad Austral. En 2026 las Jornadas regresan a casa, con modalidad híbrida, y las ponencias seleccionadas se publicarán en la octava edición de la Revista Derecho y Política Antártica.

María Pastora Sandoval: la Antártica que buscamos en internet

Periodista científica, comunicadora y creadora de contenidos, María Pastora Sandoval Campos ha hecho de la divulgación antártica el eje de su carrera. Fue editora en Meridional Radio, panelista de ciencia en Radio ADN y presidió el Comité Magallanes y Antártica Chilena de la Asociación de Radiodifusores de Chile. Es, además, fundadora del sitio Mirador Antártico.

Su trabajo más reciente es Clics Antárticos: un continente que pocos visitan y muchos guglean, su primer libro en solitario. Nació de una pregunta de periodista: ¿se habla más de la Antártica en Punta Arenas que en el resto del mundo? Para responderla, analizó cinco años de datos de Google Trends en las cinco ciudades puerta de entrada (Punta Arenas, Ushuaia, Hobart, Christchurch y Ciudad del Cabo). Luego los comparó con capitales sin vínculo polar como Nueva York, Londres, Moscú, Tokio y Delhi.

La investigación tiene recorrido internacional. En agosto de 2026 la presentó en Oslo, en la XII Conferencia de Ciencia Abierta del SCAR, el mayor encuentro mundial de ciencia polar, donde también coorganizó el panel Educational Models to Understand Antarctica. Licenciada en Comunicación Social y magíster en Comunicación y Periodismo Digital, Sandoval lleva ahora ese método al terreno jurídico.

Su ponencia: la legitimidad social del Tratado

En "Legitimidad social y resiliencia del Sistema del Tratado Antártico: un análisis del comportamiento de búsqueda digital en torno a la gobernanza antártica y la Ley Chilena Antártica", Sandoval plantea que un régimen internacional resiliente no depende solo de sus tratados y de la voluntad de los Estados. También necesita una base social que lo reconozca. Esa dimensión ha sido poco medida, y ella propone hacerlo con datos de Google Trends entre julio de 2021 y junio de 2026.

Sus hallazgos son elocuentes:

Identidad antes que turismo. En Magallanes se busca sobre todo "Antártica chilena", señal de que la nomenclatura oficial fue internalizada por la población fronteriza. Del otro lado, en Tierra del Fuego domina "Antártida", reflejo fiel de dos Estados reclamantes con nombres oficiales distintos.

En Magallanes se busca sobre todo "Antártica chilena", señal de que la nomenclatura oficial fue internalizada por la población fronteriza. Del otro lado, en Tierra del Fuego domina "Antártida", reflejo fiel de dos Estados reclamantes con nombres oficiales distintos. El caso Ethan Guo como trazador. El piloto estadounidense fue detenido en 2025 tras aterrizar sin autorización en el Territorio Chileno Antártico. El caso generó dos picos de búsqueda: uno en español mientras ocurría, y otro en inglés casi tres meses después, cuando llegó a la prensa internacional.

El piloto estadounidense fue detenido en 2025 tras aterrizar sin autorización en el Territorio Chileno Antártico. El caso generó dos picos de búsqueda: uno en español mientras ocurría, y otro en inglés casi tres meses después, cuando llegó a la prensa internacional. Los instrumentos jurídicos, invisibles. El Protocolo de Madrid, la CCRVMA y la Ley Chilena Antártica no registran búsquedas medibles en cinco años. "Tratado antártico" solo aparece en noviembre de 2022, mes de las IV Jornadas. Y mientras "Antártica Chilena" tiene actividad casi todos los meses, la denominación legal "Territorio Chileno Antártico" marca cero en Magallanes.

La pregunta que deja abierta interpela directamente a la comunidad jurídica: si el andamiaje legal antártico es invisible incluso en la región más ligada al continente, ¿qué significa eso para la resiliencia del sistema frente a nuevos regímenes como el Acuerdo BBNJ, vigente desde enero de 2026? Es, según la autora, una metodología inédita en la literatura chilena de derecho antártico.

Francisco Sánchez Urra: la memoria de la soberanía

Nacido en Valparaíso y radicado en Punta Arenas, Francisco Sánchez Urra es profesor de Historia y Ciencias Sociales, magíster en Historia y en Ciencias Militares. Es jefe del proyecto Embajadores Antárticos y miembro de la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile, y ha dedicado su obra a la presencia chilena en el extremo sur. Durante casi dos décadas reunió documentos y testimonios sobre la crisis del Beagle de 1978, entrevistando a cerca de mil veteranos para dos libros sobre el conflicto. También editó Historias de Faros y algo más, que rescata la vida de los fareros del fin del mundo.

Su trabajo más reciente, escrito junto al ingeniero Felipe Molina, es Así la Proa: 1947, la primera expedición antártica chilena. El libro reconstruye la travesía que fundó la base Soberanía, hoy Base Naval Antártica Capitán Arturo Prat. Se publicó en castellano e inglés y recupera el pensamiento del general Ramón Cañas Montalva, a pocos meses de cumplirse 80 años de aquella expedición.

Sánchez es además conductor del espacio televisivo Exploradores Antárticos. Junto a Sandoval y el profesor Miguel Pinchera escribió Cuentos Antárticos y algo más, presentado en Oslo durante la conferencia del SCAR. En las Jornadas, esa mirada histórica se pone al servicio de una pregunta jurídica.

Su ponencia: salvar vidas en el océano más hostil

En "La salvaguarda de la vida humana en el mar en el continente blanco: operaciones de búsqueda y salvamento, cooperación internacional y rol de Chile", Sánchez sostiene que el régimen de búsqueda y salvamento (SAR) es un caso ejemplar de convivencia entre el Sistema del Tratado Antártico y otros regímenes, en especial los de la Organización Marítima Internacional. La clave está en el Convenio SAR de Hamburgo de 1979: sus regiones de rescate no prejuzgan límites entre Estados. Eso permite operar sin tensionar el congelamiento de reclamaciones del artículo IV del Tratado.

La ponencia recorre la tradición chilena de rescate en aguas antárticas:

1967 y 1969. El Piloto Pardo evacuó con helicópteros a quienes estaban en isla Decepción tras las erupciones que destruyeron la base Pedro Aguirre Cerda.

El Piloto Pardo evacuó con helicópteros a quienes estaban en isla Decepción tras las erupciones que destruyeron la base Pedro Aguirre Cerda. 1972. El Piloto Pardo y el Yelcho rescataron a 172 personas del crucero Lindblad Explorer, encallado en isla Rey Jorge. Es considerado el mayor salvamento realizado en la Antártica.

El Piloto Pardo y el Yelcho rescataron a 172 personas del crucero Lindblad Explorer, encallado en isla Rey Jorge. Es considerado el mayor salvamento realizado en la Antártica. 1979. El mismo crucero encalló frente a isla Wiencke y el Piloto Pardo volvió a evacuar a más de un centenar de personas.

El mismo crucero encalló frente a isla Wiencke y el Piloto Pardo volvió a evacuar a más de un centenar de personas. 2007. Ya como MS Explorer, la nave se hundió tras chocar con hielo; sus 154 náufragos fueron llevados a la base Presidente Eduardo Frei Montalva.

Sánchez destaca también la Patrulla Antártica Naval Combinada que Chile y Argentina mantienen desde 1998 al sur del paralelo 60° S. Es la prueba de que el imperativo humanitario puede unir a dos países con reclamaciones superpuestas. Su conclusión: con más turismo de expedición y los efectos del cambio climático, Chile, desde Magallanes, es un actor insustituible, y la cooperación regional debe fortalecerse.

Por qué importa que Magallanes hable en Santiago

La Región de Magallanes y de la Antártica Chilena es la puerta de entrada al continente blanco: sede del Instituto Antártico Chileno, punto de partida de las expediciones científicas y hogar de una comunidad que convive a diario con lo antártico. Sin embargo, buena parte de la reflexión jurídica y política sobre el continente se sigue produciendo a miles de kilómetros. Que dos investigadores puntarenenses expongan en la Universidad de Chile ayuda a corregir esa distancia.

La participación de Sandoval y Sánchez aporta, al menos, tres cosas:

Interdisciplina. El derecho antártico se fortalece cuando dialoga con la historia y la comunicación de la ciencia, tal como las propias Jornadas buscan desde su origen.

El derecho antártico se fortalece cuando dialoga con la historia y la comunicación de la ciencia, tal como las propias Jornadas buscan desde su origen. Identidad territorial. La investigación de Sandoval muestra con datos que el vínculo antártico de una ciudad se puede medir; la de Sánchez recuerda que esa identidad tiene raíces de casi 80 años. Ambas sitúan a Punta Arenas como protagonista y no como simple escala logística.

La investigación de Sandoval muestra con datos que el vínculo antártico de una ciudad se puede medir; la de Sánchez recuerda que esa identidad tiene raíces de casi 80 años. Ambas sitúan a Punta Arenas como protagonista y no como simple escala logística. Proyección. Ambos llegan tras presentar su trabajo en Oslo ante la comunidad polar internacional y en universidades de Santiago y Punta Arenas. Eso confirma que la producción regional tiene estatura para dialogar de igual a igual con la academia nacional e internacional.

Que esta conversación ocurra en la Casa de Bello, una de las instituciones con mayor tradición del país, refuerza un mensaje: la política antártica de Chile se construye mejor cuando incorpora la voz de quienes viven en la región que la hace posible.

Datos de la actividad

Evento: VIII Jornadas Chilenas de Derecho Antártico.

Fechas: jueves 5 y viernes 6 de noviembre de 2026, de 09:00 a 14:30 horas.

Lugar: Sala Matilde Brandau, Facultad de Derecho, Universidad de Chile (Av. Santa María 076, piso 6, Providencia).

Modalidad: híbrida, con transmisión por Zoom.

Organiza: Programa de Estudios Antárticos, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Colabora: Instituto Milenio BASE.

Los libros de María Pastora Sandoval y Francisco Sánchez Urra están disponibles en www.miradorantartico.com.





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