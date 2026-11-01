MÁS DE 50 PERSONAS PARTICIPARON EN CHARLA SOBRE PREVENCIÓN DEL ACV EN PUERTO NATALES

Más de 50 personas participaron en una charla comunitaria sobre prevención del ataque cerebrovascular (ACV), realizada el jueves 29 de octubre en el Auditorio del Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos de Puerto Natales. La jornada se desarrolló en el marco del Día Mundial para la Prevención del ACV y buscó entregar herramientas para reconocer sus señales de alerta y actuar a tiempo.

La actividad contó con la presencia de la alcaldesa de Natales, Ana Mayorga; las concejalas Luz Fabiola Levicoy y Jessica Barrientos; estudiantes de séptimo básico B de la Escuela Juan Ladrilleros; personas mayores del Centro Diurno Comunitario y representantes del Consejo Consultivo del hospital.

Las exposiciones estuvieron a cargo del neurólogo del Hospital Clínico Magallanes, Dr. Javier Gaete, y del referente del programa TeleACV del Hospital de Natales, Dr. Luis Cáceres. Ambos abordaron los síntomas del ACV, las medidas de prevención y la importancia de recibir atención médica oportuna.

Durante la jornada, el Dr. Gaete recordó que el establecimiento cuenta con un sistema de atención permanente. “Quisimos contarle a la comunidad la importancia de la detección a tiempo y recordar el sistema de atención que tenemos en el hospital 24/7: el código ACV”, explicó.

La instancia también fue valorada por los asistentes. Estudiantes de la Escuela Juan Ladrilleros destacaron la importancia de conocer los síntomas para poder ayudar a sus familiares y personas mayores, mientras que Sonia San Martín, vicepresidenta del Consejo Consultivo, relevó la necesidad de mantenerse informada sobre esta temática.

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