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1 de noviembre de 2026

MOP REVISA PROYECTOS DE CONECTIVIDAD E INFRAESTRUCTURA EN PUERTO WILLIAMS

​La visita fue encabezada por el seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, junto al delegado presidencial provincial y directores regionales del ministerio. La agenda incluyó inspecciones en la Ruta Y-905, proyectos portuarios, caminos y obras de infraestructura pública.

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Una agenda de trabajo de tres jornadas desarrolló el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la Provincia Antártica Chilena, con actividades orientadas a revisar proyectos estratégicos y abordar las necesidades de conectividad e infraestructura de la comuna de Cabo de Hornos.

La comitiva, encabezada por el seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, y el delegado presidencial provincial, Rodolfo Moncada, sostuvo una reunión con el alcalde Patricio Fernández para revisar el estado de distintas iniciativas, entre ellas las obras de infraestructura portuaria, el mejoramiento del borde costero de Puerto Williams y el estudio de ingeniería para la futura conexión vial entre Caleta Eugenia y Puerto Toro, que registra cerca de un 99% de avance.

En materia de infraestructura pública, también se abordaron los proyectos del Polideportivo de Puerto Williams, la reposición de la 4ª Comisaría y de la Tenencia de Carabineros de Yendegaia. Además, las autoridades inspeccionaron la Ruta Y-905, donde se proyecta iniciar en diciembre de 2026 un estudio de normalización para el tramo entre los kilómetros 0 y 54,5. La iniciativa considera una inversión estimada de $1.500 millones para diseñar mejoras en el trazado, las curvas y los anchos de calzada.

La agenda incluyó recorridos por el camino entre Puerto Williams y Caleta Eugenia, la bocatoma administrada por Aguas Magallanes y la estación fluviométrica del río Róbalo. Asimismo, en el sector de Huertos Familiares, la Dirección de Vialidad trabaja en la formulación de un proyecto para mejorar cerca de tres kilómetros de caminos, que busca financiamiento regional.

El seremi Alejandro Marusic señaló que el trabajo en terreno busca avanzar coordinadamente en iniciativas que mejoren la conectividad y fortalezcan la infraestructura pública. Por su parte, el delegado Rodolfo Moncada valoró la presencia de los equipos regionales y destacó que la visita permitió revisar los principales desafíos de la provincia y recoger inquietudes de la comunidad.


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