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1 de noviembre de 2026

COLEGIO DE PROFESORES ADVIERTE A MINISTRA DE EDUCACIÓN POR EFECTOS DE RECORTES PRESUPUESTARIOS

​El directorio nacional del gremio sostuvo una reunión de cerca de dos horas con la ministra María Paz Arzola, instancia en la que manifestó su rechazo a distintas medidas que podrían afectar el funcionamiento de la educación pública.

direc

El Directorio Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile se reunió con la ministra de Educación, María Paz Arzola, para abordar los ajustes presupuestarios que afectan al sector. Durante el encuentro, que se extendió por cerca de dos horas, la organización expresó su preocupación por las consecuencias que podrían tener estas medidas en las comunidades educativas.

El presidente nacional del gremio, Mario Aguilar Arévalo, señaló que entre los puntos cuestionados están la fusión de cursos, la disminución de dotaciones docentes y el eventual término del programa «Yo elijo mi PC». Sobre este último, sostuvo que su continuidad es necesaria para que estudiantes de bajos recursos puedan acceder a dispositivos tecnológicos.

Otro de los temas abordados fue el estado de la infraestructura escolar y la disminución de recursos del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP). Aguilar advirtió que esta situación podría generar dificultades financieras durante 2027, incluyendo problemas para el pago de remuneraciones y el financiamiento de necesidades básicas por parte de los municipios.

Durante la reunión también se plantearon inquietudes relacionadas con el Bono Post Laboral, el pago de la Deuda Histórica y el denominado 19S. Respecto de este último punto, el dirigente cuestionó la salida de docentes a mitad del año escolar en algunos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

Al finalizar el encuentro, Aguilar indicó que la ministra se comprometió a entregar respuestas sobre algunos de los planteamientos, aunque reconoció que no hubo acuerdo en todas las materias. Asimismo, confirmó que el Colegio de Profesores continuará con su denominado «Plan de Acción» para intentar evitar la aprobación de los recortes que cuestiona.


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