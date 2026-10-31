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31 de octubre de 2026

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CORFO PRESENTAN PROYECTO DE “FONDO DE FONDOS” PARA IMPULSAR STARTUPS EN CHILE

​La iniciativa fue ingresada a la Cámara de Diputados y busca atraer inversión privada para financiar empresas innovadoras en etapa de crecimiento. El proyecto contempla que Corfo participe como inversionista minoritario en fondos de capital de riesgo.

Minecon y Corfo Fondo de Fondos

El biministro de Economía, Fomento y Turismo y Minería, Daniel Mas, presentó junto al vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Ignacio Mujica, el proyecto de ley conocido como “Fondo de Fondos”, iniciativa que busca fortalecer el financiamiento de startups chilenas y favorecer su crecimiento.

La propuesta, ingresada este miércoles a la Cámara de Diputados, habilita a Corfo para participar como aportante minoritario, regulado y transitorio en fondos de inversión de capital de riesgo. De esta manera, se busca movilizar mayores recursos privados y ampliar las alternativas de financiamiento para empresas innovadoras que se encuentran en etapa de escalamiento.

El proyecto considera dos mecanismos. El primero es la creación de un “Fondo de Fondos”, administrado por una o varias administradoras generales de fondos y fiscalizado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que reunirá recursos de distintos inversionistas para destinarlos a diversos fondos de capital de riesgo. En esta modalidad, Corfo podría alcanzar una participación de hasta un 35% y, según lo informado, por cada dólar aportado por la institución se sumarían aproximadamente otros 15 dólares de inversionistas privados.

La segunda alternativa contempla la inversión directa de Corfo en fondos nacionales de capital de riesgo, con una participación de hasta un 30%. En este mecanismo, por cada peso aportado por la corporación, los demás inversionistas deberán aportar al menos 2,3 pesos.

Según explicaron las autoridades, la iniciativa busca responder a las dificultades de financiamiento que enfrentan las startups una vez superada su etapa inicial, situación que ha llevado a algunas empresas a buscar capital en el extranjero y trasladar sus matrices fuera de Chile. El proyecto propone que Corfo pueda capitalizar 25 millones de dólares durante su primer año de vigencia, mientras que los aportes posteriores se definirán en el marco de la Ley de Presupuestos.


RS PROYECTO POLIDEPORTIVO (1)

POLIDEPORTIVO ANTÁRTICA CHILENA OBTIENE RS PARA FINANCIAR SU DISEÑO

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