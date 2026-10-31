DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL REGISTRÓ MÁS DE 11 MIL VISITAS EN MAGALLANES

Un total de 11.341 visitas registró la 13.ª edición del Día del Patrimonio Cultural Regional de Magallanes, realizada el sábado 24 y domingo 25 de octubre. La celebración contempló más de 50 actividades gratuitas en Punta Arenas, Puerto Natales, Cabo de Hornos y San Gregorio.

La programación fue organizada por la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, junto a la Dirección Regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (SERPAT), y tuvo como temática central la herencia de la comunidad chilota en la zona austral, en el marco de los 200 años del Tratado de Tantauco, firmado el 18 de enero de 1826.

El seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo Garrido, valoró la participación ciudadana y destacó el interés por las actividades vinculadas a la historia y los bienes culturales de la región. También agradeció a las organizaciones públicas, privadas y sociales que participaron en la programación de esta edición.

Entre las actividades presenciales con mayor concurrencia destacó "Patrimonio y naturaleza en el Parque del Estrecho de Magallanes", que registró 1.777 visitas durante el domingo. Le siguieron la visita al Palacio Sara Braun y Club de la Unión, con 1.125 asistentes; el Museo Abierto del Museo Maggiorino Borgatello, con 890 visitas durante ambas jornadas, y Bomba Magallanes, con 506.

En cuanto a las iniciativas virtuales, la más visitada fue "De Tenaún a Magallanes: documentos de una historia de migración", del Museo Regional de Magallanes, que alcanzó 1.980 visitas. Con estos resultados, Magallanes volvió a desarrollar su celebración regional, una instancia que distingue a la región por contar con su propio Día del Patrimonio Cultural.

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