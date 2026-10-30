CEMENTERIO MUNICIPAL SARA BRAUN PREPARA SUS INSTALACIONES PARA EL DÍA DE TODOS LOS SANTOS

La Municipalidad de Punta Arenas, a través de la administración del Cementerio Municipal Sara Braun, se encuentra ultimando los preparativos para la conmemoración del Día de Todos los Santos, este domingo 1 de noviembre. Entre los trabajos realizados destacan la renovación del Pórtico Monumental, el mejoramiento de pasillos y accesos, la mantención de áreas verdes y el refuerzo de distintos servicios para recibir a las miles de personas que llegarán al recinto durante estos días.

El alcalde Claudio Radonich destacó que las principales intervenciones ya se encuentran finalizadas, especialmente la recuperación del pórtico, que constituye el acceso principal al cementerio. "Hemos terminado algo que estaba pendiente, el Pórtico Monumental, que fue repuesto, pintado y cuenta con nuevas luminarias. Se trata de una inversión cercana a los $25 millones, justamente para que durante los días de mayor afluencia tengamos un cementerio funcionando con toda normalidad", señaló.

De acuerdo a lo señalado por el jefe comunal, durante esta semana ya han ingresado más de 10 mil personas por el acceso principal de avenida Bulnes, mientras que se espera que cerca de 30 mil visitantes concurran durante mañana sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre. Para facilitar el desplazamiento, se repintaron los pasos peatonales, se realizaron trabajos de bacheo y se coordinó el despliegue con Carabineros y Seguridad Pública, con el propósito de mantener expeditos los tres accesos al recinto.

En el interior, las labores consideraron el relleno y compactación de pasillos afectados por el tránsito de carros, además de trabajos de poda, corte de pasto, desmalezado y fumigación. También se plantaron 280 flores en distintos sectores, se efectuaron mejoras en bancas, escaleras y piletas de agua, y se realizaron trabajos de conservación en mausoleos patrimoniales y en el mausoleo Sara Braun. La inversión total informada para las principales obras recientes alcanza los $25 millones.

El administrador del cementerio, César Gallardo, explicó que las intervenciones buscan entregar mejores condiciones para quienes visiten a sus seres queridos. "Estamos frente al Pórtico Monumental, que fue pintado completamente y al que se le cambiaron las luminarias. También mejoramos algunos pasillos que estaban dañados por el tránsito de los carros, mediante la aplicación de estabilizado y compactación, para que las familias puedan transitar libremente", indicó.

En materia de servicios, se habilitaron baños públicos en el sector de calle Bilbao y se instalarán baños químicos en distintos puntos del recinto, incluyendo los sectores de Angamos y el acceso principal. Asimismo, se reforzará el aseo y se mantendrán operativos los accesos, mientras que en el sector del muro que presenta un uso parcial habrá un guardia permanente, encargado de controlar el ingreso y orientar a las familias. Esta medida se mantendrá mientras se avanza en la adjudicación de las obras correspondientes.