DPP DE ÚLTIMA ESPERANZA, CARABINEROS Y CLUB DE VOLANTES LLAMAN A LA PREVENCIÓN Y AL AUTOCUIDADO DURANTE LAS TRES HORAS DE PUERTO NATALES

Con el propósito de fortalecer las medidas preventivas y entregar información oficial a la comunidad sobre el desarrollo de la 42ª versión de Las Tres Horas de Puerto Natales, este jueves se realizó una visita en terreno encabezada por el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, junto a Carabineros y representantes del Club de Volantes Teodoro Martinic.

El recorrido se realizó por el Camino 4, instancia permitió coordinar aspectos operativos y reforzar las medidas de seguridad para resguardar a pilotos, equipos, espectadores y a quienes deban desplazarse por los sectores aledaños.

Horarios oficiales y cortes de ruta

Las autoridades y la organización entregaron claridad respecto de los horarios de la competencia y las restricciones de tránsito, con el objetivo de evitar confusiones y facilitar la planificación de los desplazamientos de residentes y visitantes.

Viernes 30 de octubre: prueba clasificatoria y largada simbólica

14:00 a 17:00 horas: cierre parcial de Camino 4, en el tramo comprendido entre los empalmes de Ruta 9 Norte y Ruta 9 Sur, correspondiente al sector de la Ruta Y-315. Por razones de seguridad, se recomienda evitar transitar por este tramo durante dicho horario.

19:30 horas: largada simbólica en el sector de la Plaza de Armas de Puerto Natales, que contempla restricciones de tránsito en calle Eberhard y vías aledañas durante el desarrollo de la actividad.

Sábado 31 de octubre: carrera principal

15:30 horas: inicio del cierre del circuito para preparar las condiciones de seguridad.

16:30 a 19:30 horas: desarrollo de la carrera.

Hasta las 20:30 horas: horario estimado de cierre de las restricciones, considerando el retiro de vehículos y la revisión final del circuito. La reapertura efectiva será determinada e informada por Carabineros una vez que existan condiciones seguras para restablecer el tránsito.

Se recomienda a la comunidad planificar anticipadamente sus desplazamientos, especialmente a quienes deban trasladarse al Aeródromo Teniente Julio Gallardo, viajar hacia el Parque Nacional Torres del Paine o circular por los sectores afectados. El cierre del sábado se programó considerando también la necesidad de facilitar la salida de quienes utilizan el aeródromo.

Delegado llama a informarse por canales oficiales

El delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, destacó la importancia de la coordinación entre la autoridad, los servicios y la organización para entregar información clara y resguardar la seguridad de la comunidad.

“Queremos dar claridad respecto de los horarios oficiales de los cortes de ruta, porque ha circulado información diversa. Por eso, junto con la organización y los servicios involucrados, estamos reforzando los horarios que efectivamente se aplicarán. El llamado es a informarse por los canales oficiales, planificar los desplazamientos y respetar las instrucciones del personal desplegado, para que esta tradicional competencia se desarrolle de manera segura”, señaló.

Carabineros reforzará los controles y llama a respetar las zonas habilitadas

El teniente Jerson Beltrán, de la Segunda Comisaría de Puerto Natales, informó que Carabineros dispondrá de personal en los principales puntos de control y empalmes del circuito, incluyendo los accesos a Camino 4 y Ruta Y-315, además de sectores como calle Philippi, calle Libertad y la Rotonda del Milodón.

El oficial enfatizó que las medidas buscan impedir el ingreso de vehículos a las áreas restringidas y prevenir accidentes durante la competencia. Asimismo, llamó a los espectadores a ubicarse exclusivamente en los sectores habilitados, mantener una distancia segura respecto del trazado y seguir las instrucciones de Carabineros y del personal de seguridad.

También recomendó a residentes y turistas anticipar sus viajes y considerar los horarios de cierre al organizar sus traslados, especialmente hacia el aeródromo y Torres del Paine.

Club de Volantes confirma la programación de la competencia

El presidente del Club de Volantes Teodoro Martinic, Emilio Fuentes, ratificó que los horarios difundidos por la organización corresponden a la programación oficial del evento. Precisó que el viernes el cierre se concentrará en Camino 4, manteniéndose habilitadas las demás rutas de ingreso y salida de Puerto Natales, de acuerdo con las condiciones de tránsito establecidas.

En tanto, el sábado el circuito se cerrará a las 15:30 horas, una hora antes del inicio de la carrera, programada entre las 16:30 y las 19:30 horas. Posteriormente, se realizará el retiro de los vehículos que permanezcan en el trazado y, una vez que Carabineros confirme las condiciones de seguridad, se procederá a restablecer el tránsito.

La competencia cuenta con la participación de pilotos y equipos regionales y de otras procedencias, convocando a la comunidad en torno a una de las actividades automovilísticas tradicionales de Puerto Natales.

Prevención de incendios: llamado a no utilizar fuentes de calor

Junto con las medidas de seguridad vial, se hizo un llamado especial a prevenir incendios forestales y evitar conductas que puedan generar emergencias durante la jornada deportiva.

En este contexto, se solicita a quienes concurran al circuito no encender fogatas, no utilizar parrillas ni otras fuentes de calor en sectores no habilitados y evitar cualquier acción que pueda originar fuego o propiciar su propagación. Las condiciones ambientales y la presencia de vegetación hacen indispensable actuar con responsabilidad y privilegiar la prevención.

Quienes tengan previsto compartir en familia o con amigos deben optar por alternativas seguras y respetar las indicaciones de las autoridades y de los organismos de emergencia. Ante la detección de humo o fuego, se debe dar aviso oportuno a los equipos de emergencia y evitar acercarse al lugar.

La seguridad es responsabilidad de todos

La Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza, Carabineros y el Club de Volantes Teodoro Martinic reiteran el llamado a disfrutar de Las Tres Horas de Puerto Natales con responsabilidad, respetando las restricciones de tránsito, las zonas habilitadas para espectadores y las instrucciones del personal de seguridad.

La organización de la competencia cuenta con la colaboración de Bomberos, Armada de Chile, Carabineros, equipos de ambulancias, Vialidad, Destacamento Acorazado N.º 5 Lanceros, las municipalidades de Natales y Torres del Paine, SAMU, Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos, CONAF y Aeródromo Teniente Julio Gallardo, entre otros organismos e instituciones.

La prevención, el autocuidado y la colaboración de la ciudadanía serán fundamentales para que esta nueva versión de la tradicional competencia se desarrolle de manera segura, protegiendo tanto a los participantes como a las familias y visitantes que asistirán al evento.