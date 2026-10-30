30 de octubre de 2026
EL BARRIO COMERCIAL 18 DE PUNTA ARENAS SE PREPARA PARA LA NOCHE MÁS TERRORÍFICA DEL AÑO CON UNA NUEVA VERSIÓN DE LA "FIESTA HALLOWEEN" Y SU TRADICIONAL "ZUMBA ZOMBIE"
El evento gratuito se realizará este 31 de octubre, desde las 19:00 horas, en la Avenida Martínez de Aldunate, prometiendo baile durante toda la jornada, concursos de disfraces, dulces y sorpresas para toda la familia.
Con el objetivo de reunir a los vecinos y activar el comercio local, el Barrio Comercial 18 invita a toda la comunidad a participar en una nueva versión de su esperada Fiesta Halloween, una jornada llena de energía, música y sorpresas espeluznantes para disfrutar el próximo 31 de octubre.
La actividad se llevará a cabo en plena Avenida Martínez de Aldunate, frente a la Octava Compañía de Bomberos, entre las 19:00 y las 21:00 horas. La gran atracción del evento será la "Zumba Zombie", una sesión liderada por el equipo de D&D Fitness (@Danny Daniel Díaz Jackson) que mantendrá el baile, el ritmo y la música terrorífica activos durante toda la jornada.
Grandes concursos y sorpresas para la comunidad
La organización ha preparado un despliegue de actividades para asegurar la diversión de los asistentes:
La organización ha preparado un despliegue de actividades para asegurar la diversión de los asistentes:
- Gran Concurso de Disfraces: Se invita a los asistentes a asistir con sus mejores atuendos y personificaciones. Habrá premios especiales sobre el escenario para las propuestas más creativas y terroríficas.
- Dulces y Golosinas: Se repartirán dulces para los más pequeños durante la tarde para mantener viva la tradición de "dulce o truco".
- Premios a la motivación: Se reconocerá el entusiasmo de los bailarines más destacados y de los vecinos que muestren la mejor energía durante el evento.
Déjate llevar por una celebración pensada para disfrutar en conjunto. Desde la organización del Barrio Comercial 18 extienden la invitación a vivir esta experiencia familiar y aprovechan de hacer un llamado a visitar a los locales comerciales socios del sector, quienes están preparando sorpresas especiales para todos sus clientes.
Para conocer más detalles y seguir las actualizaciones del evento, los interesados pueden unirse a sus comunidades en redes sociales a través de Facebook e Instagram buscando el perfil @barriocomercial18.
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