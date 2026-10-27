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27 de octubre de 2026

FOSIS REALIZARÁ FERIA DE EMPRENDIMIENTOS EN PUNTA ARENAS ENTRE EL 29 DE OCTUBRE Y EL 1 DE NOVIEMBRE EN MALL ESPACIO URBANO

Buenos días región

fosismagallanes

La directora regional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), María Teresa Castañón, informó sobre una nueva feria de emprendimientos que se realizará entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre, de 10:00 a 20:00 horas, en el Mall Espacio Urbano Pionero de Punta Arenas. La actividad reunirá a emprendedores de la región, incluidos representantes de Tierra del Fuego, quienes ofrecerán productos elaborados localmente.

La feria contará con una variada oferta de artículos, entre ellos accesorios textiles, productos de resina, velas aromáticas, jabones, artesanías en lana merino y cuero, joyería, infusiones, amigurumis, bordados y creaciones inspiradas en la fauna regional. La iniciativa busca visibilizar el trabajo de los emprendedores y promover el consumo de productos locales, generando oportunidades para ampliar sus ventas.

En paralelo, FOSIS destacó un convenio de colaboración con Zona Austral que permitirá a los emprendedores acceder a nuevos espacios de comercialización en la Zona Franca. La planificación contempla inicialmente dos ferias hasta el próximo año, con posibilidades de ampliar estas instancias según sus resultados y la disponibilidad de espacios.

La institución también continúa desarrollando programas de apoyo a pequeños negocios mediante asesorías personalizadas, capacitación y acompañamiento para fortalecer la gestión y sostenibilidad de los emprendimientos. A través de Emprendamos Grupal Autogestionado, seis agrupaciones recibieron financiamiento de cinco millones de pesos cada una. Además, el trabajo conjunto con la Defensoría del Contribuyente permitió capacitar durante 2026 a más de mil emprendedores en materias relacionadas con la formalización de sus actividades.

Otro de los ejes de trabajo corresponde al Programa Familias, que entrega acompañamiento a hogares en situación de vulnerabilidad durante un periodo de 24 meses, mediante la intervención de profesionales en terreno. Asimismo, FOSIS ha participado en iniciativas intersectoriales, como la recuperación de una antigua escuela en Tierra del Fuego, proyecto al que aportó cerca de diez millones de pesos junto a otras instituciones.

De cara a los próximos meses, la dirección regional proyecta visitas a distintas provincias de Magallanes y avanza en la preparación de iniciativas financiadas mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). También busca explorar nuevas oportunidades para emprendedores de Puerto Williams, considerando las perspectivas de conectividad y desarrollo turístico asociadas a la ruta Vicuña-Yendegaia.


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