TABSA LANZA CONCURSO FOTOGRÁFICO SOBRE EL ESTRECHO DE MAGALLANES

TABSA lanzó el concurso fotográfico “El Estrecho en tu Mirada”, una iniciativa que busca destacar el patrimonio natural y cultural del Estrecho de Magallanes mediante imágenes de sus paisajes, fauna, navegación y actividades cotidianas. La convocatoria fue presentada el miércoles 21 de octubre, en el marco de la conmemoración de los 506 años del descubrimiento del estrecho.

El concurso contempla diez premios, cada uno consistente en dos pasajes de ida y regreso en las rutas Punta Arenas–Puerto Williams y Puerto Natales–Puerto Yungay, de acuerdo con las bases de la convocatoria.

Sebastián Timis, subgerente de Conectividad y Servicio al Cliente de TABSA, señaló que el estrecho forma parte de la historia regional y de la vida cotidiana de quienes habitan y recorren este territorio. En ese contexto, invitó a la comunidad a compartir fotografías que muestren los paisajes, momentos e historias vinculados a este entorno.

Para participar, las personas deben publicar una fotografía en el feed de Instagram, etiquetar a la cuenta @_tabsa e incluir el hashtag #ElEstrechoEnTuMirada. Además, deberán enviar la imagen en alta resolución al correo [email protected].

Se aceptarán fotografías originales, nuevas o antiguas, tomadas en el Estrecho de Magallanes o que representen directamente su entorno, litoral, vida y territorio. Cada participante podrá presentar hasta tres imágenes, cada una en una publicación independiente, hasta el 15 de noviembre. Las bases están disponibles en la cuenta de Instagram @_tabsa.