MAGALLANES EN 100 PALABRAS REALIZÓ CERCA DE 100 TALLERES EN COLEGIOS Y ALCANZÓ MÁS DE 44 MIL CUENTOS A LO LARGO DE SU HISTORIA

​Magallanes en 100 Palabras, el concurso de cuentos breves presentado por Enap y Fundación Plagio, cerró su XI edición con un positivo balance. La convocatoria 2026, que se extendió entre los meses de mayo y agosto, sumó 5.419 cuentos, generando una cifra total de 44.469 relatos recibidos a lo largo de su historia. Así, ha ido consolidándose como el concurso literario más importante del extremo sur del país.



Uno de los hitos más significativos de esta edición fue el crecimiento de la estrategia educativa del proyecto, con talleres gratuitos de escritura creativa en establecimientos educacionales. Durante 2026, fueron realizados 96 talleres gratuitos que fortalecen las competencias de escritura, lectura y comunicación en los estudiantes. Este despliegue de la estrategia educativa de Magallanes en 100 Palabras permitió acercar la escritura creativa a niñas, niños y jóvenes de la región, fortaleciendo el vínculo del concurso con las nuevas generaciones.



El gerente de Enap Magallanes, Rodrigo Bustamante, destacó el impacto de estas cifras. "Hemos llegado a los 44 mil cuentos en estas 11 versiones, lo que es un orgullo enorme para Enap. Esto refleja el gran impacto que tiene el proyecto en la región, donde miles de personas, de todas las edades, son convocadas y comparten sus historias sobre la diversidad de este territorio”, enfatizó.



Por su parte, la coordinadora general de Fundación Plagio, Soledad Camponovo, valoró el impacto sostenido del certamen. "Realizar talleres de escritura creativa en establecimientos educacionales nos permite alcanzar cada vez a más niños, niñas y jóvenes. Estos espacios son únicos para motivarlos a conectarse con su creatividad a través de la escritura, fortaleciendo así habilidades fundamentales para los tiempos actuales”, dijo.



CEREMONIA DE PREMIACIÓN 2026



La ceremonia de premiación está programada para el mes de noviembre donde serán reconocidos los 8 autores y cuentos finalistas de esta edición 2026, que serán seleccionados por el jurado conformado por los destacados escritores María Paz Rodríguez, la autora magallánica Natacha Oyarzún y el Premio Nacional de Literatura, Ramón Díaz Eterovic.



Conoce todos los detalles de la premiación y programación del concurso en www.magallanesen100palabras.cl y las redes sociales del concurso Instagram, TikTok y Facebook como @magallanesen100palabras.



Magallanes en 100 Palabras es presentado por Enap y Fundación Plagio, con el auspicio de Methanex y la colaboración de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, la Universidad de Magallanes y la Empresa Portuaria Austral (Epaustral).



