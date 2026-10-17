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17 de octubre de 2026

CARTELERA CULTURAL 17 DE OCTUBRE

​​​​​Seremi de las Culturas, artes y patrimonio región de Magallanes y Antártica Chilena.

RAÍCES LIBRES
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OBRAS EN HUERTOS FAMILIARES PRESENTAN UN 93% DE AVANCE EN PUERTO NATALES

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La autoridad defendió la legalidad del trayecto comercial al archipiélago y llamó a la serenidad ante las inquietudes manifestadas por Argentina.

La autoridad defendió la legalidad del trayecto comercial al archipiélago y llamó a la serenidad ante las inquietudes manifestadas por Argentina.

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planta huertos 15 de octubre (1)

OBRAS EN HUERTOS FAMILIARES PRESENTAN UN 93% DE AVANCE EN PUERTO NATALES

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CONDUCTOR FUE DETENIDO POR MANEJAR EN ESTADO DE EBRIEDAD TRAS COLISIÓN ENTRE DOS VEHÍCULOS EN PUERTO NATALES

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GOBIERNO CONTINÚA TRABAJOS PREVENTIVOS Y DE MITIGACIÓN EN EL RÍO DE LAS MINAS PARA FORTALECER LA SEGURIDAD DE PUNTA ARENAS

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